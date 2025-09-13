مستقبل وطن: تصويت الأمم المتحدة لصالح حل الدولتين صرخة عالمية لوقف المعاناة

قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صوت بأغلبية ساحقة لصالح حل الدولتين نقطة تحول مهمة، حيث تُعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة الدولية بقوة، موضحًا أن هذا القرار، الذي أيّدته 142 دولة، يبعث برسالة واضحة بأن العالم لن يتخلّ عن فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة كحل عادل للصراع.

وأضاف “رمضان”، في بيان، أن هذا الإعلان ليس مجرد قرار دبلوماسي، بل هو صرخة دولية لوقف المعاناة وإنهاء الصراع، موضحًا أن توازنه في إدانة هجمات حماس وإدانة الهجمات الإسرائيلية على المدنيين يعكس موقفًا أكثر عدالة وشمولية، ويؤكد على ضرورة وقف العنف من جميع الأطراف، كما أن المطالبة بالإفراج عن الأسرى ووقف الحرب تؤكد على أن الحل يجب أن يبدأ بالخطوات الإنسانية العاجلة.

وأوضح أمين العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أنه لطالما كانت مصر في مقدمة الدول التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتدعم حل الدولتين، ودورها يتجاوز مجرد الدعم الدبلوماسي، ليشمل جهودًا مُكثفة وفاعلة على الأرض، مؤكدًا أن مصر حلقة الوصل الرئيسية بين الأطراف المتصارعة، وقناة التواصل الفعالة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وجهودها المستمرة لوقف إطلاق النار، والعمل على إدخال المساعدات، ومحاولة تخفيف معاناة الفلسطينيين هي شهادة على التزامها الثابت بالقضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن المشاركة المصرية في الجهود الدولية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كانت وستظل عاملًا أساسيًا في أي مسعى جاد لتحقيق السلام؛ فالقاهرة ترى القضية الفلسطينية كجزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وهذا الالتزام يمنحها ثقلًا ومصداقية لا يمكن تجاهلهما، موضحًا أن هذا القرار الأممي، جنبًا إلى جنب مع جهود مصر المستمرة، يُجدد الأمل في أن السلام ليس مجرد حلم، بل هدف يُمكن تحقيقه عبر العمل الجماعي والخطوات الملموسة.