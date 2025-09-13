قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
غزة.. أول سفينة ضمن أسطول الصمود تغادر ميناء تونس
انقلاب ميكروباص على طريق السباعية بإسنا يسفر عن 7 مصابين
الخارجية: تحويلات المصريين بالخارج أصبحت المصدر الأول للعملة الصعبة
وزير الخارجية: هناك دولًا غربية قدمت الدروس في احترام حقوق الإنسان وتقف خرساء اليوم
محافظ أسوان: إدراج غرب سهيل ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة هدية كبرى من الرئيس السيسي
صعود جديد لـ الذهب مساء اليوم 13-9-2025
أحمد سعد نقاش وآخر طبيب.. أبرز مهن الفنانين قبل الشهرة
إطلاق اسم علي المصيلحي على منحة بنك ناصر الدراسية للطلاب المتفوقين
وزير الخارجية: ما يحدث في غزة يهدد القضية الفلسطينية
أخبار البلد

إطلاق اسم علي المصيلحي على منحة بنك ناصر الدراسية للطلاب المتفوقين

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد بالمقر الرئيسي للبنك، وذلك عقب إعادة تشكيل المجلس ليباشر مهامه برئاستها.

وضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة كل من  أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، و مرجريت صاروفيم، والدكتور ماجد عثمان، واللواء جمال عوض،  أيمن عبد الموجود، والمهندس عمرو عبدالحميد سليمان ، و عصام عبدالمعز، و محمود منتصر، والدكتورة آمال إمام.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي الاجتماع بتوجيه كلمة رثاء للدكتور علي المصيلحي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق الذي رحل عن عالمنا شهر أغسطس الماضي، مشيدة بما تركه من بصمات بارزة في جميع المناصب التي شغلها ، وبإسهاماته الملموسة في تطوير البنك.

وفي هذا الإطار، وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالإجماع على إطلاق اسم الدكتور علي المصيلحي على المنحة الدراسية التي سيقدمها البنك للطلاب المتفوقين من أسر برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" وأبناء دور الرعاية، والأسر محدودة الدخل، في مختلف المحافظات  بالجامعات الأهلية، والتي من المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي  أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات المهمة المرتبطة بعمل البنك، وفي مقدمتها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، إلى جانب استعراض أعمال لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر عقب إعادة تشكيلها، كما تم مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق الاستراتيجية الجديدة للبنك، والتي تهدف إلى تقديم خدمات مالية ميسّرة ومبتكرة بعوائد منخفضة ومتميزة، بما يُسهم في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين أوضاعها الاجتماعية، ودعم تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن استراتيجية البنك تعتمد على توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، إلى جانب القياس المستمر للأثر الاجتماعي، مشيرة إلى أن البنك يسعي من خلال هذه الجهود إلى أن يصبح البنك الاجتماعي الرائد في مصر، وأن يشكّل قوة دافعة نحو تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

وفي ذات السياق أوضح  أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة أن وزارة التضامن قدّمت دعماً وتسهيلات مهمة للبنك، إلى جانب تعزيز الربط الرقمي بين الجانبين لتسريع توفير البيانات الدقيقة لمتخذي القرار، مؤكدا أن البنك يمتلك خطة مستقبلية طموحة للتوسع في أنشطة جديدة تدعم مكانته كمؤسسة اقتصادية واجتماعية للدولة، كما يولي البنك أهمية للتحول الرقمي وتطوير بنيته التكنولوجية بما يحقق سرعة وكفاءة في تقديم الخدمات، وتستهدف خطته المستقبلية دعم المبادرات التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

وأضاف نائب رئيسة مجلس الإدارة أنه في ضوء الدور المنوط به قطاع الاستثمار بالبنك من بحث سبل توسيع القاعدة الاستثمارية للبنك وإتاحة جميع الأوعية الإدخارية والاستثمارية للعملاء الحاليين والمرتقبين، تم مناقشة مقترح بتلقي البنك الاكتتاب في وثائق صندوق الذهب وصندوق فرص الاستثمار في الأسهم الصادرين عن شركة ازيموت مصر للاستثمار.

وزيرة التضامن الاجتماعي بنك ناصر على المصيلحي

