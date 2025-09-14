الحكم على مساعدة هالة صدقي في قضية التشهير والابتزاز.. الأربعاء

تصدر محكمة جنح العمرانية، الأربعاء المقبل، 17 سبتمبر 2025، الحكم على مساعدة هالة صدقي في اتهامها بتهديد وابتزاز الفنانة والتشهير بها.

ترجع وقائع الدعوى حين تقدم محامي الفنانة هالة صدقي ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة ضد خادمتها السابقة حسنية عبد النبي، حيث اتهمتها الفنانة بالتهديد والابتزار عن طريق الاتصال التليفوني ببعض المقربين منها للضغط عليها حتى تعود للعمل معها مرة أخرى؛ وإلا ستقوم بالتشهير بها عن طريق السوشيال ميديا.

كما اتهمتها بالتشهير والسب والقذف، عن طريق فيديوهات قامت المشكو في حقها ببثها على حساب “فيس بوك” الخاص بها والسوشيال ميديا.

وقدم المحامي، حافظة المستندات الدالة على الاتهام، وفلاشة تضمنت كل ما سبق من تشهير وسب وقذف، وطلب سماع شهود الإثبات التي استشهدت بهم الفنانة في واقعة التهديد والابتزاز.

واستمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة لأقوال شهود الإثبات، وطالعت النيابة العامة المقاطع المرئية التي قدمها محامي الشاكية، وتأكدت النيابة من صحتها، وعبارات التشهير والسب والقذف التي تحتويها تلك المقاطع.

وورد تقرير قسم المساعدات الفني بوزارة الداخلية، وتحريات المباحث، يؤكدان صحة البلاغ.

كما تقدم المحامي ببلاغ أيضا في أثناء مباشرة تلك التحقيقات، ضد سائق الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، ومرفق به تسجيلات تليفونية عديدة، وتفريغ كاميرات كافيه بشارع مراد؛ وذلك لطلبه من المساعدة الحالية للفنانة هالة صدقي، ترك العمل معها، وتغيير شهادتها بالتحقيقات، مقابل مبلغ مالي 100 ألف جنيه، ومرتب شهري ٥٠٠٠ جنيه.

وبجلسة 29 يناير الماضي، رد دفاع المتهمة حسنية عبد النبي، رئيس المحكمة، وأحيلت الدعوى للفصل في طلب الرد، ورفضته محكمة الاستئناف، وجرى تغريم المتهمة 400 جنيه، وأعيدت القضية لذات الدائرة للفصل فيها، فقررت المحكمة بعد سماع المرافعة، حجزها للحكم بجلسة الأربعاء 17 سبتمبر الجاري.