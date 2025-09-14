قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يدعو دول الناتو لوقف استيراد النفط الروسي ويلوح برسوم جمركية كبيرة ضد الصين
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين7» لمحدودي ومتوسطي الدخل
دعاء جميل في جوف الليل .. يغفر ذنبك ويقضي حاجتك
بعد تصدّر الزمالك .. خالد الغندور يسخر من ترتيب الأهلي في الدوري
قرار مفاجئ | «الخطيب» ينسحب من انتخابات الأهلي لهذا السبب
ريال مدريد يواصل الصدارة بالعلامة الكاملة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني
عملان يُدخِلانك الجنة ويُبعِدانك عن النار.. تعرّف عليهما
جمال عبد الحميد: سأصوت لحازم إمام إذا ترشح لرئاسة الزمالك
مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي
اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر
البيان الختامي لـ «الاتحاد من أجل المتوسط»: حل الدولتين أساس السلام ورفض الممارسات الإجرامية لإسرائيل
حقوقك كاملة في البيع والشراء.. متى يحق للمستهلك استرجاع أمواله وفقًا للقانون؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم على مساعدة هالة صدقي في قضية التشهير والابتزاز.. الأربعاء

الحكم على مساعدة هالة صدقي في التشهير والابتزاز
الحكم على مساعدة هالة صدقي في التشهير والابتزاز
إسلام دياب

تصدر محكمة جنح العمرانية، الأربعاء المقبل، 17 سبتمبر 2025، الحكم على مساعدة هالة صدقي في اتهامها بتهديد وابتزاز الفنانة والتشهير بها.

ترجع وقائع الدعوى حين تقدم محامي الفنانة هالة صدقي ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة ضد خادمتها السابقة حسنية عبد النبي، حيث اتهمتها الفنانة بالتهديد والابتزار عن طريق الاتصال  التليفوني ببعض المقربين منها للضغط عليها حتى تعود للعمل معها مرة أخرى؛ وإلا ستقوم بالتشهير بها عن طريق السوشيال ميديا.

كما اتهمتها بالتشهير والسب والقذف، عن طريق فيديوهات قامت المشكو في حقها ببثها على حساب “فيس بوك” الخاص بها والسوشيال ميديا.

وقدم المحامي، حافظة المستندات الدالة على الاتهام، وفلاشة تضمنت كل ما سبق من تشهير وسب وقذف، وطلب سماع شهود الإثبات التي استشهدت بهم الفنانة في واقعة التهديد والابتزاز.

واستمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة لأقوال شهود الإثبات، وطالعت النيابة العامة المقاطع المرئية التي قدمها محامي الشاكية، وتأكدت النيابة من صحتها، وعبارات التشهير والسب والقذف التي تحتويها تلك المقاطع.

وورد تقرير قسم المساعدات الفني بوزارة الداخلية، وتحريات المباحث، يؤكدان صحة البلاغ.

كما تقدم المحامي ببلاغ أيضا في أثناء مباشرة تلك التحقيقات، ضد سائق الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، ومرفق به تسجيلات تليفونية عديدة، وتفريغ كاميرات كافيه بشارع مراد؛ وذلك لطلبه من المساعدة الحالية للفنانة هالة صدقي، ترك العمل معها، وتغيير شهادتها بالتحقيقات، مقابل مبلغ مالي 100 ألف جنيه، ومرتب شهري ٥٠٠٠ جنيه. 

وبجلسة 29 يناير الماضي، رد دفاع المتهمة حسنية عبد النبي، رئيس المحكمة، وأحيلت الدعوى للفصل في طلب الرد، ورفضته محكمة الاستئناف، وجرى تغريم المتهمة 400 جنيه، وأعيدت القضية لذات الدائرة للفصل فيها، فقررت المحكمة بعد سماع المرافعة، حجزها للحكم بجلسة الأربعاء 17 سبتمبر الجاري. 

هالة صدقي مساعدة هالة صدقي الحكم على مساعدة هالة صدقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

قطر تدين الهجوم على قافلة عسكرية في باكستان

جنود باكستان- أرشيفية

مقتل 12 جنديا باكستانيا في كمين شمال غربي البلاد

أرشيفية

مركز الدراسات السياسية: عملية القدس تثبت أهمية استغلال نقاط ضعف الاحتلال

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد