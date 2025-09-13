قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
محافظ الإسماعيلية يتفقد سوق الجمعة بحي ثان

الإسماعيلية انجي هيبة

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، سوق الجمعة بحي ثان مدينة الإسماعيلية، في إطار جولاته الميدانية لتفقد حالة الشارع الإسماعيلي ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين.

وذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سماح المحمدي مدير عام مديرية الإسكان بالإسماعيلية، العميد أحمد أبوزيد مدير شرطة المرافق، العقيد محمد الشلقاني وكيل إدارة مرور الإسماعيلية، العقيد أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقام "أكرم" بتفقد شوارع سوق الجمعة الخارجية والداخلية، وأماكن الفروشات والمحال، مستمعًا لآراء المواطنين من مرتادي السوق، والبائعين المشتغلين بسوق الجمعة، للتعرف على كافة احتياجاتهم ومطالبهم.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من وضع مخطط كامل لسوق الجمعة، يتضمن كافة المشكلات والمعوقات وحلولها، وتصور كامل لتسكين المحال والفروشات المنتهية، ورفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وذلك بمشاركة مركز ومدينة الإسماعيلية، حي ثان، الإسكان، شرطة المرافق، إدارة المرور، وكافة الجهات المعنية.

وقال "أكرم"، هدفنا إقامة سوق حضري يوفر الأمان والاستقرار للبائع، والراحة والسيولة المرورية للمواطنين، مع التأكيد على رفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، لضمان وصول سيارات الحماية المدنية والإسعاف لكافة أرجاء السوق، للحفاظ على أرواح المواطنين في حالة حدوث أي طارئ.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

"لا نينيا

توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟

محمود الخطيب وحسام غالي

التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي

اخبار السيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه.. مزاد جديد لسيارات حكومية.. جدل جديد يلاحق تسلا

هواتف iPhone 17

آبل تتيح هواتف آيفون 17 وآيفون آير للطلب المسبق .. السعر وتفاصيل التوفر

آيفون 17

قائمة الأسعار المتوقعة لسلسلة آيفون 17 الكاملة في المغرب

بالصور

تساقط الشعر وإسمرار البشرة وحب الشباب.. أعراض تكيس المبايض

حماة الوطن يدعم أسر ضحايا ومصابي انهيار عقار شارع مولد النبي بالزقازيق

توقفوا عن هذه العادة.. حسام موافي يحذر طلاب المدارس من «جرثومة المعدة»

تحذير من كبسولات غسالات الأطباق.. دراسة تكشف تأثيرها على الأمعاء

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

