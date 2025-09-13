محافظ الإسماعيلية يتفقد سوق الجمعة بحي ثان

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، سوق الجمعة بحي ثان مدينة الإسماعيلية، في إطار جولاته الميدانية لتفقد حالة الشارع الإسماعيلي ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين.

وذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سماح المحمدي مدير عام مديرية الإسكان بالإسماعيلية، العميد أحمد أبوزيد مدير شرطة المرافق، العقيد محمد الشلقاني وكيل إدارة مرور الإسماعيلية، العقيد أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقام "أكرم" بتفقد شوارع سوق الجمعة الخارجية والداخلية، وأماكن الفروشات والمحال، مستمعًا لآراء المواطنين من مرتادي السوق، والبائعين المشتغلين بسوق الجمعة، للتعرف على كافة احتياجاتهم ومطالبهم.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من وضع مخطط كامل لسوق الجمعة، يتضمن كافة المشكلات والمعوقات وحلولها، وتصور كامل لتسكين المحال والفروشات المنتهية، ورفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وذلك بمشاركة مركز ومدينة الإسماعيلية، حي ثان، الإسكان، شرطة المرافق، إدارة المرور، وكافة الجهات المعنية.

وقال "أكرم"، هدفنا إقامة سوق حضري يوفر الأمان والاستقرار للبائع، والراحة والسيولة المرورية للمواطنين، مع التأكيد على رفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، لضمان وصول سيارات الحماية المدنية والإسعاف لكافة أرجاء السوق، للحفاظ على أرواح المواطنين في حالة حدوث أي طارئ.