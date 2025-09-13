رئيس أزهرية الإسكندرية يتابع فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي اللغات

تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي المجمع لمعلمي الصف الثالث الابتدائي لغات في مادتي الرياضيات واكتشف، والمقام بمركز الخدمة والنشاط بميامي بالإسكندرية، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بتطوير العملية التعليمية وتنمية مهارات معلمي معاهد اللغات.

ويُنفذ التدريب بإشراف إدارة التدريب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بمشاركة نخبة من المدربين المعتمدين والمتخصصين من جامعتي عين شمس والإسكندرية والأكاديمية المهنية للمعلمين، بالإضافة إلى خبراء متخصصين في اللغة الإنجليزية.

ويستمر التدريب حتى يوم الاثنين القادم، حيث يستفيد منه (112) معلمًا ومعلمة من مختلف المناطق الأزهرية. وقد أشاد فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة بحسن تنظيم البرنامج وحفاوة الاستقبال من إدارة مركز الخدمة والنشاط بميامي، برئاسة أحمد مصطفى، مدير المركز، وجهود فريق العمل في توفير بيئة تدريبية متميزة، بدءًا من استقبال المتدربين منذ مساء الجمعة.

وأكد أن هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، وخالد إبراهيم، مدير عام التعليم التجريبي والنوذجي، بضرورة الارتقاء بمستوى المعلمين وتأهيلهم وفق أحدث الأساليب التربوية، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم داخل الفصول الدراسية بمعاهد اللغات.