أخبار البلد

الإعلان عن افتتاح هاكاثون Helwan Cyber Arena بجامعة حلوان

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

يستعد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان لاستقبال فعاليات افتتاح أكبر هاكاثون للأمن السيبراني في مصر تحت عنوان Helwan Cyber Arena (HCA)، والذي ينطلق يوم الاحد الموافق ١٤ سبتمبر بمشاركة أكثر من ٢٠٠ طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، تنظمه كلية الهندسة بجامعة حلوان.

ويشهد المجمع حالة من النشاط المكثف، حيث تم الانتهاء من تجهيز القاعات والمرافق الفنية لاستقبال الحضور والضيوف من الجهات المختلفة، إلى جانب نخبة من خبراء الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في مصر والمنطقة. كما تم تنسيق العروض التفاعلية واللوحات الرقمية التي تعكس روح الابتكار والتكنولوجيا، بما يتماشى مع أهداف الحدث في دعم التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

وتشمل الاستعدادات تجهيز المسرح الرئيسي لاستضافة جلسة الافتتاح والعروض التقديمية تركيب شاشات عرض ذكية توفرها شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية، لعرض فعاليات الهاكاثون لحظة بلحظة، تنسيق معرض مصاحب يضم مشاريع طلابية وتقنيات حديثة في الأمن السيبراني، توفير مناطق مخصصة للورش التفاعلية والنقاشات التقنية

ومن المنتظر أن يشهد الافتتاح كلمات ترحيبية من قيادات الجامعة، وعلى رأسهم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة، إلى جانب ممثلين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات -الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشركة Cyshield، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERT.

ويُعد اختيار مجمع الفنون والثقافة والذي يرأسه الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع لعقد الافتتاح خطوة استراتيجية تعكس الدمج بين الإبداع الفني والتقني، وتؤكد على دور الجامعة في احتضان المبادرات التي تجمع بين الابتكار، التعلم، والتحدي.

مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان جامعة حلوان هاكاثون للأمن السيبراني في مصر

