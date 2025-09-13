خبير عسكري: متفائل بخروج قرارات قوية من القمة العربية الإسلامية

قال اللواء محمد عبد المنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن القمة العربية الإسلامية وتحتوى من خلالها دول مجلس التعاون الخليجى ننتظر منها توحيد كلمتها متمثلة فى توحيد كلمة تلك الشعوب.

وأضاف محمد عبد المنعم خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنا من المتفائلين أن تسفر القمة عن قرارات قوية متمثلة فى عدة أوراق قانونية دبلوماسية وأوراق أمنية وأقتصادية.

وأشار محمد عبد المنعم، إلى أن مجموعة دول الخليج لم تشترك فى القضية أمام محكمة العدل الدولية المرفوعة على إسرائيل، ومن الممكن أن يشتركوا فى هذه القضية ويؤيدوها، مما يقوى موقف القضية أمام محكمة العدل ضد إسرائيل.