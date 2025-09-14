قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

متحف كوم أوشيم يستقبل مجموعة من طلاب المدارس لإثراء الوعي الأثري

محمد الاسكندرانى

نظم متحف كوم أوشيم تحت عنوان "اكتشف"، بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، زيارة لأحد جمعيات لتنمية المجتمع بالفيوم، وذلك بالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم.


أوضحت إدارة متحف كوم أوشيم ، أن الزيارة تضمنت تعريف الأطفال بالمتحف مع التركيز على بعض مقتنياته، بلإضافة إلى ورشة فنية من القص واللصق لتنمية المهارات الفنية لدى الأطفال.


أفادت إدارة المتحف ، أن في نهاية الزيارة تم توزيع بعض الهدايا التذكارية، وأبدى الأطفال سعادتهم وتفاعلهم مع الورشة،لافته أن الدور الذى نقوم به لإثراء الوعي الآثري.

يذكر أن أُنشئ المتحف عام 1974 وكان يضم حينها القطع الأثرية التي عُثر عليها بمنطقة كوم أوشيم. ثم زادت مساحة المبنى في عام 1993 وأُلحق به دور علوي وفي فبراير عام 2006، تم غلق المتحف لتطويره قبل إعادة افتتاحه مرة أخرى في 3 نوفمبر عام 2016م، بعد تطوير شامل للمبنى والعرض المتحفي الذي استهدف ربط سكان محافظة الفيوم بمتحف كوم أوشيم.


يتكون المتحف من طابقين وعدد القطع الأثرية المعروضة به 313 قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية من قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعونى واليونانى الرومانى والإسلامى والقبطى ومن أشهر القطع الأثرية به بورتريهات الفيوم وعدد من المومياوات وقطع من البردى وتمت إعادة تأهيل المتحف بتمويل ذاتى من وزارة الآثار، حيث شملت أعمال الترميم والتطوير، وتعلية السور الحديدى حوله بارتفاع 3 أمتار، وإنشاء أبراج حراسة، وتغيير منظومة الإضاءة وتركيب كاميرات للمراقبة، وتغيير دهانات الواجهات، وإعداد وتطوير فتارين العرض المتحفى.

ومن أهم اللوحات بالمتحف أيقونة يوسف النجار وهى لوحة خشبية عمرها 3 قرون تزين الطابق العلوى من المتحف وبها القديس يوسف النجار يحمل السيد المسيح وهو طفل، ويعتبر المتحف بمثابة نموذج بسيط وواضح لمتاحف المواقع الأثرية.

