متحف قصر المنيل يعلن عن ورشة مجانية لإعادة التدوير

أعلن القسم التعليمى بـ متحف قصر المنيل، بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم الجيزة بتنفيذ ورش فنية مجانية لإعادة تدوير " اعمال يدوية" ،بالإضافة إلى ورشة براويز، الخميس المقبل .

أوضحت إدارة متحف قصر المنيل ، أن الورشة الفنية لإعادة التدوير ، ضمن خطة النشاط الصيفى وذلك للفئه العمرية من ٨ إلى ١٥ سنه ، ومن يتم اختياره عليه إحضار أدوات تشمل "قلم رصاص ،مسطرة ،كاتر او مقص ،كراتين ،بكرة سولتيب عريض ،علبة بلاستيك او علبة صلصة او كوباية قديمة" ، بالإضافة إلى قشر فستق او نوا بلح والوان ماية.

متحف قصر المنيل



يضم المتحف ما يقرب من 4730 قطعة أثرية فريدة تعكس صورة حية لما كانت عليه حياة أمراء الأسرة الملكية في مصر آنذاك، من بينهم تحف نادرة منها سجاد وأثاث ومناضد عربية مزخرفة، وصور ولوحات زيتية لكبار الفنانين ومجوهرات ونياشين.

يقع القصر بجزيرة منيل الروضة كتحفة معمارية وفنية جامعة لعناصر الفنون الإسلامية المختلفة ما بين فاطمي ومملوكي وعثماني وأندلسي وفارسي وشامي، ليُمثل فترة هامة من تاريخ مصر الحديث، فهو مرجع هام لدارسي العمارة والفنون الإسلامية، كما إنه يظهر ثقافة الأمير محمد على توفيق ورؤيته لدمج الجمال الفني بالتاريخ.

وبدأ الأمير محمد على توفيق عام 1903 ببناء القصر بعد أن وضع تصميماته الهندسية والزخرفية حيث انتهي في البداية من بناء سراي الإقامة ثم توالت أعمال البناء حتى انتهي من باقي سرايات القصر، كما أوصى بتحويله إلى متحف بعد وفاته.