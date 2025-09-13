عمومية الاتحاد من أجل المتوسط مراقبا بالأمم المتحدة.. تفاصيل مهمة

وجه النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بتفعيل دور الاتحاد كعضو مراقب في الأمم المتحدة وذلك في إطار التواصل مع المنظمات الدولية، حيث يكون للعضو المراقب دور مهم من خلال حضور الاجتماعات العامة دون أن يكون له صوت، ويستطيع التفاعل ونحن من حقنا أن تقدم إلى الأمم المتحدة ونكون عضو مراقب مثل برلمان حوض البحر المتوسط.

وأشار، في كلمته خلال ترأسه فعاليات اليوم الثاني من اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى إلى أنه العضو المراقب يحضر تلك الاجتماعات والنقاشات التي تعقدها الأمم المتحدة ويكون له الحق في لقاء الأمين العام وهي أمور مهمة للغاية.

ووجه أبو العينين الأمين العام للاتحاد بالاطلاع على الشروط اللازمة لأن تكون الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عضوا مراقبا بالأمم المتحدة.