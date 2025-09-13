الوحدات الأردني يتعاقد مع النيجيري جونيور أجايي نجم الأهلي الأسبق

أعلن نادي الوحدات الأردني تعاقده رسميًا مع المهاجم النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي وسموحة الأسبق، ليكون آخر صفقات الفريق في فترة الانتقالات الحالية.

ونشر الوحدات عبر حسابه الرسمي بيانًا مقتضبًا قال فيه: "نختتم صفقاتنا بالنسر النيجيري جونيور أجايي"، حيث ظهر اللاعب أثناء توقيع العقود بصحبة وكيل أعماله حازم فتوح.

ويستعد الوحدات لمغادرة العاصمة الأردنية عمان مساء الأحد متوجهًا إلى البحرين، لمواجهة فريق المحرق على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

ومن المقرر أن يترأس بعثة الفريق رئيس النادي يوسف الصقور، إلى جانب إداري الوفد خالد العبسي، فضلًا عن الطاقم الفني والطبي والإداري واللاعبين.

وكان الوحدات قد خاض تدريباته الأخيرة صباح السبت على ملعب النادي في غمدان بقيادة المدير الفني داركو، بمشاركة جميع اللاعبين، بعد الفوز الودي على الجزيرة بهدف دون رد.

وفي سياق متصل، أنهى النادي إجراءات صرف الرواتب الشهرية للاعبي الفريق الأول والفئات العمرية وموظفي النادي، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار قبل الاستحقاقات المقبلة.