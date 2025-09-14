قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريهام سعيد تكشف موقفها الثابت من قضية «كروان مشاكل»: لن أتنازل عن كرامتي ..وهصلي استخارة
كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح
الكل يحترم قراره | مجدي عبدالغني: «الخطيب» أسطورة الأهلي ومفيش منصب أهم من صحته
منح الفرص للكوادر الشابة| جمال عبدالحميد يعلّق على اعتذار «الخطيب» عن رئاسة الأهلي
قانون السجل التجاري.. 3 أفعال تعرّضك للحبس وغرامة 500 جنيه | احذرها
ضربت منة فضالي بالقلم .. هاني عادل يروي أصعب مشاهده في «أزمة ثقة» |فيديو
روسيا تتهم بولندا بعدم الاستعداد للتشاور حول حادثة الطائرات المسيرة
من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً.. أول تعليق لـ وفاء عامر بعد حبس «ابنة مبارك»
ضبط 37 ألف عبوة عصائر مغشوشة بسوهاج.. وحملات متواصلة من الرقابة لحماية المواطن|صور
سعد شلبي يكشف كواليس البيان الشهير لمجلس الأهلي وقرار الخطيب
مصطفى عبده لـ «الخطيب»: كلنا معاك يا بيبو وفي ضهرك واختار القائمة اللي انت عاوزها
وزير الخارجية الأمريكي: قطر شريك مهم ومفيد على عدة جبهات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من العدسة للأرشيف.. ورشة عمل بـ متحف قصر المنيل اليوم

متحف قصر المنيل
متحف قصر المنيل
محمد الاسكندرانى

تنظم الإدارة العامة للأرشفـة بقطـاع المتـاحـف ،بالمجلس الأعلى للآثار ،تدريب وورشة عمل تحت عنوان "من العدسة الى الارشيف :مبادئ حفظ الصور الفوتوغرافية التراثية "، وذلك غدا الاحد بمتحف قصر المنيل. 


أوضحت إدارة متحف قصر المنيل ، أن هناك العديد من الفاعاليات التى ننظمها تستهدف إثراء الوعي الآثري ،بالإضافة إلى تقديم ورش فنية لطلاب الجامعات والأطفال .


يذكر أن الأمير محمد علي توفيق أنشأ متحف قصر المنيل ،داخل قصره بعد أن انتهى من فرش جميع السرايات والقاعات به وتبقى لديه العديد من القطع الأثرية النادرة التي لم توظفها بعد.
ويعد قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل أحد أجمل وأهم القصور التاريخية في مصر، فهو مدرسة فنية جامعة لعناصر الفنون الإسلامية المختلفة ليُمثل فترة هامة من تاريخ مصر الحديث. بدأت فكرة تحويل القصر إلى متحف بعد وفاة الأمير تحقيقاً لوصيته. تم إغلاق القصر عام 2005، وأعيد افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه عام 2015، كما أعيد افتتاح متحف الصيد بالقصر عام 2017.
شيد قصر الأمير محمد علي توفيق نجل الخديوي محمد توفيق في الفترة ما بين عامي 1900 و1929، حيث بدأ في بناء سراي الإقامة، ثم سراي للاستقبال، سراي العرش، المسجد، المتحف الخاص، متحف الصيد، برج الساعة، والقاعة الذهبية، جميعها بداخل سور ضخم شُيد على طراز حصون القرون الوسطي. أما باقي مساحة القصر فقد تم تخصيصها لتكون حديقة تضم عدد من الأشجار النادرة والنباتات التي قام الأمير بجمعها من مختلف دول العالم، كالصبار والتين الهندي والنخيل الملكي ذي الجذوع البيضاء والبامبو والفيكاس.
 

قطاع المتاحف الأعلى للآثار متحف قصر المنيل قصر المنيل الصور الفوتوغرافية التراثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

ترشيحاتنا

بوسي

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

شيري عادل

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل

جريمة قتل ودماء على يد شيري عادل تفتتح أولى حلقات "ديجافو"

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد