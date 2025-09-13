قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشيلسي يتعادل مع برينتفورد 2-2 في الدوري الإنجليزي
ذعر على السكك الحديدية الروسية .. قتلى وجرحى في انفجار غامض بمقاطعة أوريول
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025: أدِر شؤونك المالية
"الجزيرة" تستعرض كلمة أحمد موسى.. وتؤكد: مصر ترسم خطا أحمر لنتنياهو
العالم على موعد مع ظاهرة نادرة بعد خسوف القمر الكلي.. ماذا يحدث؟
تدريبات خاصة لأحمد حمدي وبارون أوشينج بعد ثلاثية الزمالك أمام المصري
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجا تدريبيا لباحثي ماليزيا عن الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي.. صور
طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي
أمير قطر يزور جرحى العدوان الإسرائيلي.. ويقدم العزاء في شهيد "لخويا"
الحزن يسيطر على ملامح مريم عامر منيب فى عزاء خطيبها
الكوكي: لنا ركلة جزاء واضحة وليس من العدل تحميل لاعب بعينه أسباب الهزيمة
رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الازهرية للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد حشيش: نقابة المهندسين ليست جهة تفتيش على المباني.. والرقابة مسؤولية المحليات

محمد البدوي

قال المهندس الاستشاري أحمد حشيش، رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، إن دور النقابة يقتصر على تنظيم ممارسة المهنة وقيد المهندسين ومنح تراخيص للمكاتب الاستشارية والمهندسين الاستشاريين، بينما يظل التفتيش الفعلي على المباني من اختصاص الأحياء والمحليات التابعة لوزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع بعض أجهزة وزارة الإسكان.

شكاوى ضد المهندسين 

وأضاف حشيش، في حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن النقابة تعتمد تقارير سلامة المباني والشهادات الإنشائية، لكنها تحمل المهندس المسؤولية الكاملة عن محتواها، موضحًا أنه في حال ورود شكاوى ضد مهندسين يحررون تقارير دون إشراف أو متابعة ميدانية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات الرسمية بوقوع المخالفة فضلًا عن التحقيق مع المهندس داخل النقابة.

وأشار رئيس شعبة الهندسة المدنية إلى أن بعض المهندسين يقدمون تقارير سلامة دون معاينة العقارات على أرض الواقع، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة اجتماعيًا وقانونيًا، مؤكداً أن نقابة المهندسين بموجب قانونها رقم 66 لسنة 1974، تعد استشاري الدولة في مجالات تخصصها، موضحًا أنه بمجرد تلقي النقابة طلب تعاون من أي جهة حكومية، يتم تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من الجمعية العمومية للمساهمة بخبراتهم الفنية.

المهندسين نقابة المهندسين المهندسين الاستشاريين المحليات الأحياء والمحليات

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

أرشيفية

قطر تدين الهجوم على قافلة عسكرية في باكستان

جنود باكستان- أرشيفية

مقتل 12 جنديا باكستانيا في كمين شمال غربي البلاد

أرشيفية

مركز الدراسات السياسية: عملية القدس تثبت أهمية استغلال نقاط ضعف الاحتلال

بالصور

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

