نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم النسخة الثالثة من مؤتمر حديثي التخرج

نظّمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، المؤتمر التعريفي الثالث لحديثي التخرج تحت عنوان: "النقابة ودورها في خدمة المهندس"، وذلك بحضور كثيف من شباب المهندسين الجدد، وتنظيم لجنة الشباب برئاسة المهندس باسل ياسر.

وفي كلمته الافتتاحية، قدّم الدكتور محمد هشام سعودي – وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة الإسكندرية – التهنئة للخريجين، مؤكدًا أن المهندس المصري يتمتع بكفاءة عالية وقادر على تلبية احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أهمية استمرار النقابة في دعم المهندسين الجدد، وداعيًا إياهم إلى الاندماج في العمل النقابي والاستفادة من خدماته.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الحضري، أمين النقابة، أن مرحلة ما بعد التخرج تتطلب مواصلة التعلم والتطوير المهني، مشددًا على أهمية تواصل الشباب مع النقابة لما لذلك من أثر كبير في تعزيز دورها وتحديث خدماتها.

كما استعرض المهندس باسل ياسر، رئيس لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي، جهود اللجنة في دعم شباب المهندسين، من خلال الاستماع إلى مقترحاتهم وتقديم الخدمات التدريبية والمهنية اللازمة، مشيرًا إلى أن المؤتمر هو البداية لتعريفهم بالنقابة ومجالات الدعم المتاحة لهم.

وقدّم المهندس محمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، عرضًا شاملًا للخدمات النقابية التي تبدأ من القيد وتشمل منحة المجندين، والرعاية الصحية، والدورات التدريبية، وعضوية نادي المهندسين، وخدمات السلع المعمرة، والإسكان، والأنشطة الاجتماعية، وغيرها من المزايا التي تخدم المهندس وأسرته.

كما تحدث المهندس محمد فتح الباب، أمين نادي المهندسين بالإسكندرية، عن أهمية التطوير المستمر لمواكبة متطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أن المهندس هو المحرك الأساسي لأي عملية تطوير حقيقية في مختلف القطاعات.

وفي كلمته، أوضح المهندس محمد السعدي، رئيس لجنة التدريب والعلوم الهندسية، أن النقابة تولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل حديثي التخرج من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، مع تقديم خصم دائم 25% للخريجين خلال أول عامين بعد التخرج، إضافة إلى بروتوكولات التعاون التي تتيح فرص تدريب وتوظيف مع جهات كبرى.

وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات التثقيفية، حيث تحدثت الدكتورة هبة سالم عن مرحلة ما بعد التخرج والاستعداد المهني، فيما ناقش المهندس مصطفى دسوقي آليات الالتحاق بسوق العمل، واستعرض الدكنور أحمد عمارة قانون العمل و حقوق المهندس التأمينية، كما تحدثت المهندسة إيمان شريف عن المسار الوظيفي و كيفية تطويره وقدّما المهندس مصطفى السباعي و المهندس إسلام أحمد نموذجًا ناجحًا من شباب المهندسين.

كما شارك في فعاليات المؤتمر عدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، من بينهم المهندس وليد ماضي امين صندوق النقابة و المهندس أحمد محمود، أمين صندوق نادي المهندسين، والدكتور محمد صلاح، والمهندس محمد قبيصي.

وفي ختام المؤتمر، تم توزيع عدد من المنح التدريبية المجانية والمدعمة، وتقديم خصومات على الرحلات والأنشطة النقابية، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من الخريجين المتميزين الذين ساهموا في العمل العام وخدمة زملائهم خلال فترة دراستهم الجامعية.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار حرص النقابة على تعريف المهندسين الجدد بدورها وخدماتها، وتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال التوعية بحقوقهم النقابية، والقانونية، والتأمينية، وأسس الأمن والسلامة المهنية، بما يعزز من جاهزيتهم للانخراط في بيئة العمل بكفاءة وثقة.