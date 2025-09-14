بتعالج نفسيًا .. ملك أحمد زاهر تكشف صعوبات تجسيد 3 شخصيات في «أزمة ثقة»

قالت الفنانة ملك أحمد زاهر، في حلقة خاصة واستثنائية ضيفًا على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي لنجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة": "كنت قلقة قبل تقديم الشخصية لأنها صعبة وتعاني من اضطراب الهوية، وهو مرض نفسي."

وأضافت: "حتى الفنانة نجلاء بدر كانت قلقة من أجلي، ودائمًا تتحدث معي: هتعملي إيه في الشخصية؟"

وأوضحت: "أصعب المشاهد بالنسبة لي كانت أثناء الحوارات بين الشخصيتين، فأنا عندما أمثل مع فنان أو فنانة وأنظر إلى عينه وأتفاعل معه، أشعر بالدعم في تصوير المشاهد. لكن عندما أتحدث مع نفسي، يكون الأمر صعبًا جدًا، خاصة أن كل شخصية لها تفاصيل مختلفة."

وتابعت: "حتى أتمكن من الخروج من تلك الشخصيتين، كنت أذهب إلى دكتورة نفسية."

وأضافت: "وكانت المفاجأة في آخر الأحداث أننا أصبحنا ثلاثة شخصيات، وعانيت كثيرًا بعد انتهاء مشاهد التصوير بسبب هذا الدور الصعب."

وعن والدها الفنان أحمد زاهر، قالت: "تحدث معي وكان سعيدًا جدًا بما قدمته في المسلسل وفخور بي، وهذا أسعدني كثيرًا."

وأوضحت ملك أحمد زاهر أنها في بداية التصوير "تحدثت مع المخرج والمؤلف ومع طبيب نفسي، لأن الشخصية تدور في إطار صعب ومعقد من اضطراب الهوية، وكنت حريصة على تقديم الدور بواقعية."

واختتمت: "كنت أخشى تقديم هذه الشخصية، خاصة أنني أقدم شخصيتين في الوقت نفسه، وبينهما تناقض وصراع أزلي بين الخير والشر."

من جانبه، علق المخرج وائل فهمي عبدالحميد: "كنت أتابع ملك وأدوارها، وكنت أضعها في اعتباري عند تصميم الشخصية، وتحدثت معها عن التفاصيل وكانت متميزة في تقديمها."