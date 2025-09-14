«مش من حقه»| وائل القباني يفتح النار على فيريرا بعد قرار استبعاد «الجزيري» من المباريات

هاجم وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، قرار فيريرا باستبعاد سيف الجزيري مهاجم الفريق من المباريات.



وقال “القباني” في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مش من حق فيريرا يمنع مشاركة سيف الجزيري من التدريبات او المباريات وهذا ليس احترافًا

وأضاف: فيريرا يريد مشاركة الجزيري في الجناح ولكن اللاعب رافض ذلك وفيريرا بيعند مع سيف الجزيري بسبب رفضه المشاركة في مركز الجناح

وواصل: والجزيري لاعب محترم للغاية وأنا أعلم ذلك تمامًا وأعلم كذلك منذ أن كنت متواجدًا في منصبي كمديرة للكرة بنادي الزمالك.