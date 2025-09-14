احترامًا للكيان.. وائل القباني: عندي أسرار كارثية عن الزمالك ومش هحكيها

أكد وائل القباني، نجم نادي الزمالك السابق، أنه لم يُفشِ أسرار النادي بعد رحيله عن منصب مدير الكرة.

وقال القباني في تصريحات لسهام صالح، خلال برنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "عندي أسرار كارثية عن الزمالك، ولن أحكيها احترامًا لكيان النادي".

وأضاف: "رحلت عن منصبي في الزمالك بطريقة غير جيدة، وأنا شخص صريح وواضح، ولم أفشِ أسرار النادي، ولا أخاف من شيء".

وتابع: "كنت أتمنى خدمة النادي أكثر من ذلك، وحزنت لرحيل عن منصبي كمدير للكرة، وأرحب بالعمل في الزمالك مع أي شخص؛ لأنني أنتمي للنادي قلبًا وقالبًا، ولست مع أشخاص، أنا مع كيان نادي الزمالك".