ليالي العشق.. طرح أحدث برومو كليب المطربة أروى

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، برومو أغنية ليالي العشق، للفنانة أروى، معلنة عن طرحها قريبا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية ليالي العشق، لـ المطربة أروى، سيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر منصات الموسيقى المختلفة.

أغاني المطربة أروى

أحدث أغاني المطربة أروى، هي أغنية تحمل اسم من عاب ابتلى، تم طرحها في شهر أبريل 2024.

في شهر يونيو 2023، أصدرت أروى أغنيتها الجديدة "انا وقلبي" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وصدرت الأغنية على طريقة الليركس فيديو، كما أصبحت متوفرة على مختلف المنصات الموسيقية من أنغامي، سبوتيفاي، آبل ميوزك وغيرها.

تجسد أروى في هذه الأغنية المناجاة بين العقل والقلب، بين امرأة مجروحة من حبيبها ورغم ذلك تحبه ولا تستطيع أن تنساه، وتعاونت أروى في هذه الأغنية مع محمد سعيد حارب الذي كتب كلماتها، ولحنها أدهم، أما التوزيع الموسيقي فتولاه نور هاشم، وتم التسجيل والمكساج في أستوديوهات الفنان فايز السعيد في دبي.

أغنية "أنا وقلبي" هي بداية سلسلة من المفاجآت الفنية التي تستعد أروى لإصدارها بشكل متتالي في الفترة المقبلة مع عدد من الأعمال الموسيقية الجاهزة .

يقول مطلع الأغنية: مابيه أنا وقلبي يبيه .. ‏‎وجاي يساومني عليه .. ‏‎يبيني بالغصب اشتريه .. ‏‎وابيع شخصيتي فهواه".

شوف التعب في نظرتي .. ‏‎في دمعتي في نبرتي .. ‏‎في شكوتي في صرختي .. ‏‎والصوت ما جاله صداه".

صيف أروى سيكون ناشطاً أيضاً بالحفلات إلى جانب الإصدارات الموسيقية، فهي على موعد مع عدد كبير من الحفلات والجلسات الفنية، ستعلن عنها على التوالي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.