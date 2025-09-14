قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

ناجي الشهابي يكشف كيفية التنسيق بين أحزاب الائتلاف الوطني على المقاعد الفردية في انتخابات النواب

حوار معتز الخصوصي مع ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل
حوار معتز الخصوصي مع ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل
معتز الخصوصي   -  
مصور : إيهاب عيد

كشف ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر عن كيفية التنسيق بين أحزاب الائتلاف الوطني الحر على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب القادمة.

وأكد الشهابي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الائتلاف الوطني الحر سيخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بشعار مرشح الائتلاف في كل دائرة فردية ، وهذا المرشح من الممكن أن يكون من حزب الجيل أو حزب الاتحاد أو حزب مصر القومي أو أي حزب من الائتلاف.

وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر : وبالتالي لابد أن يكون هناك تنافس بين أحزاب الائتلاف الوطني الخر على المقاعد الفردية ، ولكن سيكون هناك مرشح وحيد للائتلاف في كل مقعد.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر الائتلاف الوطني الحر انتخابات مجلس النواب المقاعد الفردية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

