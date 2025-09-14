ناجي الشهابي يكشف كيفية التنسيق بين أحزاب الائتلاف الوطني على المقاعد الفردية في انتخابات النواب

كشف ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر عن كيفية التنسيق بين أحزاب الائتلاف الوطني الحر على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب القادمة.

وأكد الشهابي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الائتلاف الوطني الحر سيخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بشعار مرشح الائتلاف في كل دائرة فردية ، وهذا المرشح من الممكن أن يكون من حزب الجيل أو حزب الاتحاد أو حزب مصر القومي أو أي حزب من الائتلاف.

وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر : وبالتالي لابد أن يكون هناك تنافس بين أحزاب الائتلاف الوطني الخر على المقاعد الفردية ، ولكن سيكون هناك مرشح وحيد للائتلاف في كل مقعد.