الرئيس الفلسطيني: الهجمات الإسرائيلية «مؤشر خطير» لضرب الأمن وزعزعة استقرار المنطقة
الدوحة تستضيف اجتماعات تحضيرية حاسمة وسط دعوات لتشكيل موقف عربي - إسلامي موحد ضد التصعيد الإسرائيلي|فيديو
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
الموساد الإسرائيلي: الهجوم في قطر عطل احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل
أحمد شوبير: الزمالك فريق منظم وتألق واضح لـ ناصر ماهر وعبد الله السعيد
مصر تهزم إيران في افتتاح مونديال الطائرة وتحقق إنجازًا تاريخيًا
محافظات

بروتوكولات تعاون بين فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بكفر الشيخ والمؤسسات الخارجية

محمود زيدان

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بكفر الشيخ، اجتماعًا بمجلس إدارة المنظمة للحديث عن تنشيط دورها تجاه المجتمع، وذلك برئاسة فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ورئيس مجلس إدارة فرع المنظمة بالمحافظة، والذي بدوره وجه بضرورة تفعيل دور المنظمة على الوجه الأكمل مع مراعاة استقلال فعالياتها عن باقي فعاليات المبادرات والبرامج الأخرى المعمول بها سابقًا.

وتناول الاجتماع التذكير بأهداف المنظمة ودورها الفعال في بث الفكر الدعوي ومحاربة الأفكار المتطرفة، والتوجه للقيام بعقد بروتوكولات تعاون مع الجهات والمديريات الحكومية والتنسيق مع باقي المجتمعات الأهلية، للقيام بعمل محاضرات وندوات توعوية لأفرادها، وتوثيق تلك الفعاليات وبثها على المنصات الإعلامية لفرع المنظمة لوصولها لأكبر عدد من الجمهور، مع أهمية ترشيح منسق إعلامي لها، وكذا تحديد مقر لعقد اجتماعاتها، وتحديد لقاء مع السيد اللواء محافظ كفر الشيخ للتعريف برؤية المنظمة وأهدافها، لتقديم سبل الدعم المطلوبة لتحقيق المرجو منها.

 وناقش الاجتماع آليات وضع خطط عمل مستقبلية لتحديد المهام والأهداف وأدوار أعضاء المنظمة، والتأكيد على عقد اجتماع دوري شهريًا لمجلس إدارة فرع المنظمة، لمناقشة ما تم التوصل إليه من إيجابيات وطرح أهم القضايا المعاصرة التي تستوجب مواجهتها، وتنظيم عمل مسابقات كبرى لتكريم حفظة القرآن، انطلاقًا من اهتمام الأزهر الشريف بالحفاظ على مبادئ العقيدة الإسلامية ونشر المنهج الأزهري الوسطي.

