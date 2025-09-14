قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ القاهرة: جاهزون لاستقبال أكثر من ٢ مليون طالب وطالبة بمدارس العاصمة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
أ ش أ

 أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال ٢ مليون و٥٩٦ الفا و٣٥٥ طالبا وطالبة فى العام الدراسى الجديد ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ بجميع مدارس القاهرة، حيث اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لانجاح العملية التعليمية ، لافتًا إلى توافر الكتب المدرسية بجميع المراحل .

وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات له اليوم، حظر حرمان أى طالب من الانتظام فى الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية.. مشددًا على حسن معاملة الطلاب ، ومنع التعدى عليهم نهائياً بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز .

وأضاف محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة بها ٦١١٤ مدرسة بإجمالي عدد فصول ٧٢٣٠٠ فصل ، مشيرًا إلى أن هناك ١٤ مدرسة جديدة ستدخل الخدمة هذا العام ما بين إنشاء جديد ، وتوسعة ، وتعلية تضم ٥٣٩ فصلا دراسيا، وجارى استكمال ٩ مدارس تضم ٢٤٩ فصلا .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء، وهيئة النظافة، وشرطة المرافق لاستمرار رفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى، مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها والحفاظ على دهاناتها، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، واستمرار صيانة الفصول ، ومتابعة سلامة الإضاءة ، وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين، مع التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دورى ، والتأكد من توافر متطلبات الدفاع المدني بها .

وأكد محافظ القاهرة على مديرى الإدارات التعليمية كذلك بالتواجد الميدانى اليومى من أول أيام العام الدراسى وحتى نهايته لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أى مشكلات تواجهها على الفور 

القاهرة المحافظة العملية التعليمية الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

