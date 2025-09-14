قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مدرب مؤقت وهجوم ناري.. 7 معلومات عن مواجهة الأهلي وإنبي في الدوري

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يسري غازي

يستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق إنبي اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب الدوري، وافتتح الأحمر مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت، ثم فاز على فاركو 4-1 ولم يلعب في الجولة الثالثة بسبب نظام المسابقة التي تجمع بين 21 فريقا فقط ثم خسر من بيراميدز 2-0.

موعد اللقاء

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره البترولي فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة

تبث مباراة الأهلي وإنبي، عبر مجموعة قنوات أون سبورت، المالك الحصري لحقوق بث الدوري المصري.

قيادة مؤقتة

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اللقاء في أول ظهور له تحت قيادة مديره الفني المؤقت عماد النحاس، عقب إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو، حيث يسعى حامل اللقب لتصحيح مساره بعد البداية المتواضعة، إذ يحتل المركز الـ13 برصيد 5 نقاط.

 ويأتي فريق الكرة الأول بـ نادي إنبي في المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط بقيادة مدربه حمزة الجمل.

التشكيل المتوقع

استقر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي على تشكيلة المارد الأحمر المتوقعة لمواجهة نظيره فريق انبي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل النادي الأمتوقع أمام نظيره فريق انبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسين مرعى وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه والتونسي محمد على بن رمضان.

خط الهجوم: المغربي أشرف بن شرقي ومحمد شريف.

تاريخ مواجهات الأهلي وانبي

خاض الفريقان 44 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود إنبي موسم 2002-2003، كانت المباراة الأولى يوم 10 يناير 2003، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد جودة وأحمد بلال، وآخر مباراة في 30 ديسمبر الماضي، وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 30 مباراة، وفاز إنبي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في عشر مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 81 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً. 

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 موسم 2012-2033، وبنتيجة 4-1 موسم 2017-2018.

هدافي الأهلي وانبي

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد أبو تريكة ومحمد بركات برصيد سبعة أهداف لكل منهما، وعماد متعب برصيد خمسة أهداف، ثم فلافيو أمادو وعلي معلول ومروان محسن ومحمود كهربا برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.

حكام اللقاء

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلي وإنبي، إلى طاقم حكام مكون من :  محمد الغازي حكما للساحة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد توفيق مساعد ثاني وأحمد ناجي حكما رابعا.

بينما يتواجد في غرفة الفيديو خلال مباراة الأهلي وإنبي، خالد الغندور حكما للـ VAR ويساعده عمر فتحي.


 

الأهلي انبي الدوري

