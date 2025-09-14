بالقانون.. تعرف على حالات الإعفاء من تراخيص إعلانات الطرق

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ، الحالات التي يتم فيها الإعفاء من الحصول على تراخيص مسبقة، وذلك في إطار تنظيم العمل بهذا القطاع وضمان عدم العشوائية، مع مراعاة بعض الاعتبارات الخاصة التي تتيح حرية نشر الإعلانات دون رسوم أو تراخيص، بما يتماشى مع الصالح العام.

ونصت المادة 3 من القانون على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ويُعفي من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

وطبقا للقانون، يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها، وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.