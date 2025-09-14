وفد الشركات الأمريكية يزور متحف ميناء الإسكندرية ضمن جولته الميدانية

أجرى وفد من ممثلي الشركات الأميركية، اليوم الأحد، جولة داخل متحف ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن برنامج زيارتهم للميناء برفقة السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة، لبحث فرص الاستثمار والتعاون في قطاع النقل البحري.

وتعرف أعضاء الوفد خلال الجولة على تاريخ الميناء وتطور حركة الملاحة والتجارة عبر العقود، بالإضافة إلى المعروضات التي توثق دور الميناء كمحور رئيسي للتجارة البحرية في المنطقة.

ويأتي ذلك في إطار الزيارة الأوسع للوفد الأميركي بميناء الإسكندرية، والتي شملت تفقد محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض وهويس المالح وعدد من مواقع التطوير، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المطروحة في مجال الموانئ والنقل البحري.