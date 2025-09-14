شكرا على الوقت الجميل ده.. نهال عنبر تشارك صورة جديدة مع ابنها

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة لها تجمعها بابنها حسام الحسيني، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، معبرة عن امتنانها لهذه اللحظة التي جمعتهما سويا.

وعلقت على الصورة قائلة: "أجمل غدا مع أغلي حسام وأحلي قاعدة دردشة شكراً يا حسام علي الوقت الجميل ده ربنا يحميك و يحفظك انت واولادك ليا يارب".

كانت الفنانة نهال عنبر قد تصدرت محركات البحث جوجل بعد حديثها مع الاعلامي نزار الفارس في برنامجه مع نزار على القناة الرابعة العراقية عن الحجاب.

وقالت نهال عنبر: «دي علاقة بيني وبين ربنا والحجاب ملوش علاقة بالتدين، وأنا شايفة إن التدين ينفع من غير الحجاب وأنا بقعد مع شيخ الأزهر وهو يعلم إني غير محجبة.. وأنا بصلي وبقرأ قرآن وبسبح والسنن بعملها وبساعد الناس على قد ما أقدر وربنا اللي بيحاسب في الآخر».