العاملين بالصحافة يقدمون 11 مقترحا للهيئة الوطنية لإصلاح المنظومة

تواصل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، الاستماع لجميع الأفكار والمقترحات حول خارطة الطريق وتطوير المنظومة الإعلامية بما يضمن الاستجابة للتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وبما يمكن الإعلام المصري من أداء رسالته على الوجه الأكمل.

وعقدت الهيئة الوطنية للصحافة، جلسة موسعة اليوم الأحد، بحضور وفد من النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وعدد من ممثلي اللجان النقابية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك في إطار استكمال سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تنظمها الهيئة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك حول وضع خارطة طريق صحفية وإعلامية تواكب مستحدثات العصر.

ووجه مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام الشكر للهيئة الوطنية للصحافة، على الجهود المستمرة لتطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية.

وأشار البدوي ، إلى التعاون والتنسيق بين الهيئة والنقابة والتشاور الدائم في كل القضايا المتعلقة بالمؤسسات وحل كثير من التحديات، مؤكدا على أهمية تكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالمؤسسات.

فيما طالب الوفد النقابي، بإجراء عدد من الإصلاحات والتي يمكن أن تساهم في إصلاح المنظومة الإعلامية في مصر، ومنها: