تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة
وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق برفقة نتنياهو
طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت في الشوط الأول
أخبار البلد

الشوربجي: تحسن في أداء وأوضاع المؤسسات.. وخطة لتحديث المطابع

الوطنية للصحافة
الوطنية للصحافة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

واصلت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، فعالياتها، ونظمت اليوم جلسة موسعة بحضور وفد من النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، برئاسة مجدي البدوي، وعدد من ممثلي اللجان النقابية بالمؤسسات الصحفية القومية، في إطار الاستماع لجميع الأفكار والمقترحات حول خارطة الطريق وتطوير المنظومة الإعلامية بما يضمن الاستجابة للتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وبما يمكن  الإعلام المصري من أداء رسالته على الوجه الأكمل.
أدار الجلسة الإعلامي، حمدي رزق، عضو الهيئة، بحضور الكاتب الصحفي علاء ثابت، وكيل الهيئة، الدكتور سامح محروس، أسامة أبو باشا، عضوا الهيئة، مروة السيسي، الأمين العام، مدحت لاشين، المستشار القانوني لرئيس الهيئة، د. أحمد مختار، مستشار الهيئة للاستثمار والمشروعات، وليد عبد العزيز، رئيس شركة أخبار اليوم للاستثمار.

في بداية الجلسة، رحب المهندس عبد الصادق الشوربجي، بالحضور، وأكد على أهمية رسالة اللجان النقابية في التواصل البناء والمثمر مع جموع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال، وشدد على ضرورة شرح واقع المؤسسات بصورة موضوعية دون تهويل أو تهوين، فالمؤسسات بلا شك تشهد تطويرا وتحديثا وفي الوقت نفسه تشهد العديد من التحديات، وقد تمكنا بالفعل من حل بعض المشاكل التاريخية والتعامل بمرونة مع تحديات طارئة.
وأوضح الشوربجي أن هناك تحسنا ملحوظا في أداء المؤسسات وأوضاعها، وأشار إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد لضمان عبور أي تحد وتحقيق التطور المستمر وإنجاز المشروعات القائمة في عدد من المؤسسات الصحفية القومية.
وأوضح رئيس الهيئة أن اللقاء يأتي في إطار إعداد خارطة الطريق الإعلامية، وأشار إلى أهمية الاجتماع مع اللجان النقابية في إطار سلسلة اللقاءات التي نظمتها الهيئة للخروج بتوصيات وملامح رئيسية للانطلاق في خطة التطوير، وأكد أن الاجتماعات السابقة شهدت مقترحات جادة ومهمة تؤكد أن المؤسسات الصحفية القومية غنية بقامات وخبرات صحفية وشباب قادر على العبور للمستقبل ومواجهة تحديات المهنة، كما أكد أن العمل على خطة تحديث المطابع مستمر، واستعرض بعض النماذج من المطبوعات بتكنولوجيات الطبع الديجيتال.
من جانبه، وجه مجدي البدوي، الشكر للهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، على الجهود المستمرة لتطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، وأشار إلى التعاون والتنسيق بين الهيئة والنقابة والتشاور الدائم في كل القضايا المتعلقة بالمؤسسات وحل كثير من التحديات، وأكد على أهمية تكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالمؤسسات.
بينما طالب الوفد النقابي بضرورة حل مشكلة المؤقتين بالمؤسسات، والاهتمام بملف التدريب في جميع التخصصات، وإعادة هيكلة الأجور وتحفيز الصحفيين والعاملين المتميزين وتقدير أعمالهم الإضافية، تسهيل التصاريح للزملاء في التصوير الصحفي للفعاليات الميدانية، تطوير بيئة العمل الصحفي بشكل عام، تحديث البنية الأساسية التكنولوجية للمؤسسات، الاهتمام بصناع المحتوى والمؤثرين، إجراء دراسات لتحديد احتياجات القارئ والمعلن، تنويع مصادر الدخل للمؤسسات الصحفية القومية، تطوير المطابع وتزويدها بأحدث تكنولوجيات الطبع، تحديث أسطول النقل والتوزيع الخاص بالمؤسسات.

