قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
غير مجدية ولا تحقق السلام.. الحكومة السودانية تنتقد العقوبات الأمريكية
فضل صلاة الشروق.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق عليه رزقه
زعماء الدول العربية والاسلامية يبحثون اليوم بالدوحة التطورات الأخيرة بالمنطقة
طقس اليوم | شديد الحرارة .. وشبورة وارتفاع أمواج
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتختطف مدنيا من الرفيد
الولايات المتحدة وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون النووي
درع عربي موحد .. هل يتحقق حلم القوة المشتركة بعد عقود من التعطيل؟
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟
ماذا نقول عند الدعاء للميت؟.. 3 أدعية من سنة النبي
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز شراء تلفاز من زكاة المال لعائلة فقيرة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز شراء تلفاز من زكاة المال لعائلة فقيرة؟
هل يجوز شراء تلفاز من زكاة المال لعائلة فقيرة؟
شيماء جمال

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال مضمونه: “هل يجوز شراء تلفاز من زكاة المال لعائلة فقيرة؟”.

وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقال: نعم يجوز ولكن الأفضل والأولى أن نعطى الفقير المال فى يديه وهو يشترى به ما يلزمه من طعام أو شراب أو علاج وما إلى ذلك".

وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب ، أنه يجوز تقديم الزكاة بشكل عيني ولكنه نصح أن تخرج زكاة المال مالا.

هل يجوز إعطاء زكاة مالي كلها للأقارب؟

وقالت دار الإفتاء المصرية ، إنه يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب، ما عدا الأصول والفروع؛ كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60]، بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» رواه الإمام أحمد في "مسنده" والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.

أقارب لا يجوز إعطائهم من زكاة المال

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، فرق الشرع بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.

وأوضح «البحوث الإسلامية»، فى إجابته عن سؤال: « لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المسلم أن ينفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى الإنفاق عليهم بما يغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.

وأضافت: أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».

الزكاة زكاة المال تلفاز شراء تلفاز من زكاة المال لعائلة فقيرة الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

ارتفاع جديد .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة

ترشيحاتنا

الاهلي

إعلامي: الأهلي محتاج مدرب.. في حاجه غلط

الاهلي

إسلام صادق: الأهلي يواصل النزيف بنجومه الكبار

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد