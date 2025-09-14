قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن قمة الدوحة غدا: لا وقت للبيانات والتنديدات .. وقرارات حاسمة
أحمد موسى: لن تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية
هآرتس تهاجم تل أبيب: دولة واحدة تتهم العالم بأسره
35 جنيها زيادة محليا و56 دولارا عالميا… والذهب يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
تأجيل طعن مرتضى منصور على سحب أرض نادي الزمالك
الأمم المتحدة: لا ملاذ آمن في غزة والوضع الإنساني كارثي
أحمد موسى: العالم يترقب ما سيحدث غدا.. و57 دولة تشارك في القمة العربية
مصدر بـ السياحة: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد ضوابط الحج قريبا
احتفالا بتأسيسها.. نتنياهو يعقد اجتماعا للحكومة في قاعدة "اليمام"
بعد هدف مو .. صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين بالبريميرليج
أخلاق النبي مع غيره .. يجيب الدعوة ويكرم القوم ويقبل الهدية
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تواصل استعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد

تواصل استعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد
تواصل استعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد
أ ش أ

واصلت عدد من محافظات الجمهورية اليوم الأحد استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، حيث أطلقت كلية التجارة بجامعة أسيوط برامج دراسية جديدة، فيما نظمت محافظة بني سويف معرض"أهلا مدرستي" لتقديم المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، وافتتح محافظ الدقهلية مدرسة للتعليم الأساسي، وأطلق مسابقة أفضل مدرسة وأفضل فصل مع تكريم الطلاب المتفوقين.


وفي هذا السياق، أطلقت كلية التجارة بجامعة أسيوط برامج جديدة للدراسات العليا في الدكتوراه المهنية، بهدف مواكبة متطلبات سوق العمل.


وأوضح الدكتور الحسن خيري، المشرف على برنامج الدراسات العليا المهنية بالكلية، أن البرامج الجديدة تشمل تخصصات العلوم الاجتماعية المختلفة،مثل التنمية الإدارية والسياسات الدولية، بالإضافة إلى قبول حملة ماجستير العلوم العسكرية بمسار سياسات الدفاع.


ولفت الدكتور خيري إلى أن برنامج الدكتوراه يستمر مدة ثلاث سنوات،ويشمل دراسة 17 مقررًا دراسيًا، بالإضافة إلى إعداد ومناقشة رسالة الدكتوراه.
وشدد على أن شروط القبول تشمل توافر المستندات المطلوبة، وهي شهادة المؤهل الجامعي، وشهادة الماجستير، وأصل شهادة الميلاد، وبيان بالحالة الوظيفية، وموافقة جهة العمل، وأن موعد التقدم للتسجيل ببرنامج الدكتوراه بدأ في أول سبتمبر الجاري ويستمر حتى أول أكتوبر المقبل.


ومن ناحية أخرى، وتحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، افتتح محمد بدر مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف معرض"أهلا مدرستي"، الذي نظمته إدارة المدرسة المنتجة بمقر مدرسة قمبش الرسمية للغات بإدارة ببا التعليمية،لتقديم كافة مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة وذلك بحضور ميرفت طه مديرة إدارة المدرسة المنتجة وأحمد عباس منسق المعرض بإدارة المدرسة المنتجة، شمل عرض منتجات ومستلزمات متنوعة من الأدوات المكتبية والزي المدرسي والحقائب المدرسية لجميع المراحل التعليمية. 


وأكدت أمل الهواري وكيلة مديرية التربية والتعليم أهمية التوسع في إقامة هذه المعارض بهدف تخفيف ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور وتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة من خلال معارض "أهلا مدرستي" على مستوى جميع إدارات التعليم من خلال التعاون مع المدرسة المنتجة.


وفي محافظة الدقهلية، افتتح المحافظ طارق مرزوق، مدرسة طارق بن زياد للتعليم الأساسي بقرية العاصية التابعة لمركز ومدينة نبروه، المقامة عل مساحة 2,200 متر مربع وتضم 22 فصلًا تعليميًا،بتكلفة بلغت 22 مليون جنيه شارك فيها المجتمع المدني.


وأكد محافظ الدقهلية أن إقامة مدارس جديدة في القرى يعكس سياسة الدولة في تحقيق العدالة المكانية وإتاحة فرص التعليم بنفس المستوى الذي يحصل عليه أبناء المدن.


كما التقى المحافظ بعدد من الأهالي والطلاب الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بإنشاء المدرسة بعد سنوات طويلة من المعاناة مع بُعد المدارس عن قريتهم،واستمع إلى مطالب أهالي القرية بشأن تغيير اسم القرية إلى "قرية الأمل"، ووجّه بدراسة الطلب وعرضه على لجنة المسميات لبحثه واتخاذ القرار المناسب، موجها رئيس مركز ومدينة نبروه بسرعة تمهيد الطريق المؤدي إلى المدرسة ورفع كفاءته لتسهيل وصول الطلاب، خاصة في فصل الشتاء، بما يضمن بيئة تعليمية ميسّرة وآمنة.


وأشاد المحافظ بالمجتمع المدني وأبناء القرية مثمناً دورهم في المساهمه في دعم وإنشاء المدرسة،مؤكدًا أن الشراكة بين الدولة والمجتمع المحلي ركيزة أساسية في نجاح المشروعات التنموية.


وزار المحافظ مدرسة شجرة الدر الإعدادية بمدينة المنصورة، حيث وقف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب وشهد الدورة التدريبية للأخصائيين الاجتماعيين بمدارس المرحلة الابتدائية بإدارة غرب المنصورة التعليمية، حول أحدث المستجدات المتعلقة بطلاب المرحلة الابتدائية المدمجين،بهدف رفع كفاءة الأخصائيين ودعم جهود الدمج التعليمي.


ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التربية والتعليم بإطلاق مسابقة لاختيار أفضل مدرسة وأفضل فصل مع تكريم الطلاب المتفوقين، وذلك لتحفيز التميز والابتكار بين الطلاب والمعلمين على حد سواء ، وتشكيل لجنة لوضع شروط المسابقة وتقييم المدارس المتقدمة للمسابقه 


وشدد على ضرورة تربية الطلاب على الثقة بالنفس،والانتماء للوطن،والاستعداد للتضحية من أجله، موضحًا أن التربية القيمية لا تقل أهمية عن التعليم الأكاديمي في بناء شخصية متكاملة للطالب .

محافظات الجمهورية عام الدراسي الجديد 2025 2026 كلية التجارة بجامعة أسيوط محافظة بني سويف معرضأهلا مدرستي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

إصابة 8 إسرائيليين في حادث جنوبي فيتنام| تفاصيل

محمود الخطيب

انفراجة في ترشح الخطيب.. بيبو يطلب مهلة ولجنة الحكماء يضغطون علي رئيس الأهلي

صورة ارشيفية

2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز

ترشيحاتنا

قطر

إعلامي بحريني: الشعوب العربية والإسلامية تنتظر موقفا يؤكد أن زمن الصمت انتهى

قطر

الأهرام الإستراتيجي: القمة العربية الإسلامية الاستثنائية تعكس رسالتين رئيسيتين

نتنياهو

أحمد موسى: نتنياهو هو العقبة الوحيدة أمام السلام في المنطقة

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كلية الإعلام ومستقبل صناعة الوعي في مصر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

المزيد