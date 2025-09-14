قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن قمة الدوحة غدا: لا وقت للبيانات والتنديدات .. وقرارات حاسمة
أحمد موسى: لن تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية
هآرتس تهاجم تل أبيب: دولة واحدة تتهم العالم بأسره
35 جنيها زيادة محليا و56 دولارا عالميا… والذهب يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
تأجيل طعن مرتضى منصور على سحب أرض نادي الزمالك
الأمم المتحدة: لا ملاذ آمن في غزة والوضع الإنساني كارثي
أحمد موسى: العالم يترقب ما سيحدث غدا.. و57 دولة تشارك في القمة العربية
مصدر بـ السياحة: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد ضوابط الحج قريبا
احتفالا بتأسيسها.. نتنياهو يعقد اجتماعا للحكومة في قاعدة "اليمام"
بعد هدف مو .. صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين بالبريميرليج
أخلاق النبي مع غيره .. يجيب الدعوة ويكرم القوم ويقبل الهدية
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة "سيمنز" الألمانية لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وشركة "سيمنز" الألمانية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، و وحيد عباس، رئيس خدمات الطاقة بالشرق الأوسط بشركة "سيمنز" الألمانية، وأشرف حماسة، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز مصر".

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء تقديره لشركة "سيمنز" الألمانية التي تعد شريكًا إستراتيجيًا للحكومة المصرية خاصة في قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن المحطات الثلاث التي أنشأتها شركة "سيمنز" في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة البرلس بكفر الشيخ وبني سويف أسهمت في استقرار قطاع الكهرباء، مُضيفًا كذلك أن الشركة الألمانية لها دور مهم للغاية في مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة.

فيما أشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى استمرار التواصل والتنسيق مع مسئولي شركة "سيمنز" الألمانية سواء لمتابعة إدارة وتشغيل المحطات الثلاث القائمة أو لبحث تعزيز التعاون في مشروعات أخرى.

وخلال الاجتماع، وصف  أشرف حماسة، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز مصر"، السوق المصرية بأنها شديدة الأهمية بالنسبة لشركة "سيمنز" الألمانية، مشيرًا إلى أن المحطات الثلاث التابعة للشركة تغذي الشبكة القومية بنحو 35% من احتياجاتها من الكهرباء وتصل هذه النسبة إلى 42% خلال فصل الشتاء.

فيما أكد وحيد عباس، رئيس خدمات الطاقة بالشرق الأوسط بشركة "سيمنز"، إلتزام الشركة باستمرار تعاونها مع الحكومة المصرية في المشروعات المختلفة محل الاهتمام المشترك، مشيرًا في هذا السياق إلى أن "سيمنز" قامت على مدار الأعوام الماضية برفع كفاءة وتطوير قدرات مجموعة كبيرة من العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر للاستعانة بهم في عملية إدارة وتشغيل المحطات الثلاث.

كما أكد "عباس" استمرار العمل على تحسين كفاءة استخدام الغاز بهذه المحطات بما يضمن توفير الكثير من كميات الغاز المستخدمة في هذه المحطات، مؤكدًا حرص الشركة على استدامة عمل هذه المحطات بأعلى قدر من الكفاءة.

سيمنز وزير الكهرباء رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

إصابة 8 إسرائيليين في حادث جنوبي فيتنام| تفاصيل

محمود الخطيب

انفراجة في ترشح الخطيب.. بيبو يطلب مهلة ولجنة الحكماء يضغطون علي رئيس الأهلي

صورة ارشيفية

2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

قريبا.. بصمات طبية جديدة في قلب عروس الدلتا مستشفى السنطة الجديد.. حياة جديدة لأهالي السنطة والقرى المحيطة

صورة أرشيفية

اعترافات صادمة أمام النيابة.. زوجان في سوهاج يستوليان على أموال ربات بيوت ويتركانهن غارقات في الديون

محافظ الغربية

محافظ الغربية يستقبل رئيس الجامعة التكنولوجية بسمنود لمناقشة سبل التعاون المشترك ويؤكد التعليم الفني والتكنولوجي قاطرة التنمية الصناعية

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كلية الإعلام ومستقبل صناعة الوعي في مصر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

المزيد