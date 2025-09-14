وكيل صحة الإسكندرية يتفقد مستشفى صلاح العوضي بالعجمي

قام الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بزيارة ميدانية إلى "مستشفى صلاح العوضي للنساء والتوليد" بمنطقة العجمي، وكان في استقباله الدكتور محمد خليل، مدير عام منطقة العجمي الطبية، والدكتورة أمل الشبراوي مديرة المستشفى، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وتم تفقد مختلف أقسام المستشفى خلال التشغيل التجريبي، و الإشادة بالتطوير الكبير الذي تم في المستشفى وما تضمه من إمكانيات متطورة لخدمة أهالي المنطقة، وقد شملت الزيارة تفقد أقسام الطوارئ، المعامل، غرف العمليات، العناية المركزة، والعيادات الخارجية (أطفال – نساء وتوليد)، قسم العلاج الطبيعي والصيدليات والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام العمل على مدار الساعة، كما تفقد سيادته غرفة المشورة الأسرية بالمستشفى.

وأوضحت مديرة المستشفى أن المستشفى تدعم مبادرة المنشأة صديقة للأم والطفل، وقد تم تخصيص ركن خاص بالرضاعة الطبيعية، بما يعزز من جودة خدمات رعاية الأمومة والطفولة.

وجدير بالذكر أن القسم الداخلي بالمستشفى يضم ١٣ سريرًا مجهزة لخدمة المرضى ويضم قسم المبتسرين ٩ حضانات لخدمة الأطفال حديثي الولادة كما تم إضافة بنك للدم بالمستشفى مزود بأحدث الأجهزة اللازمة لخدمة الحالات الطارئة.

وأكد دكتور بدران على أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى، مشددًا على ضرورة تذليل أي عقبات تواجه المرضى أو الفرق الطبية، والعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من جميع العاملين بالمستشفى، مثمنًا التزامهم وحرصهم على خدمة المرضى بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.