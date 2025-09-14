قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

العفو عند المقدرة.. ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد كروان مشاكل

ريهام سعيد
ريهام سعيد
قسم الفن

قررت الفنان ريهام سعيد أن تتنازل عن قضيتها ضد كروان مشاكل بعد خروجه من السجن ومحاولات للصلح بينهما خلال الفترة الماضية.

وكتبت ريهام سعيد عبر فيسبوك:"أنا قررت اني أتنازل عن قضيه كروان .. العفو عند المقدره و أنا قادره اعمل ده لأني متاكده انه معملش كده من دماغه بعد ان يتعهد رسميا ان سيرتي و اسمي مش هاييجي تاني في اي فيديوهات او حوارات . اني افوض امري الي الله ان الله بصير بالعباد".


في شهر أبريل الماضي، حكمت محكمة الجنح على “كروان مشاكل” بالحبس لمدة سنتين، مع غرامة 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف لوقف التنفيذ مؤقتًا، بعد اتهامه بسب وقذف ريهام سعيد، ونشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.  


مؤخرًا ظهر فيديو لكروان مشاكل يطلب فيها الصفح من ريهام سعيد، ويعد بألا يكرر ما بدر منه بعد الحكم القضائي الأخير.  


ريهام سعيد أكدت أنّها لن تتنازل عن القضية، وأن موقفها ثابت ولم يتغيّر حتى الآن. لكن في نفس الوقت، أعلنت نيّتها صلاة الاستخارة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن التنازل من عدمه.

