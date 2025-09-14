بعد شائعات علاقته بـ دينا الشربيني.. زوجة كريم محمود عبدالعزيز ترافقه بالأستديو

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة جديدة له مع زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي، من كواليس تصوير عمل فني جديد.

ويبدو أن كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي حرصا على التواجد معا في كل مكان، بما في ذلك الأستديو، لقطع الطريق على أي شائعات تتعلق بحياتهما الزوجية أولا، أو علاقات الزوج مع أي فنانة تشاركه بطولة عمله الفني الجديد.

كانت شائعات ترددت مؤخرا حول وجود علاقة بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني بعد أن شاركا معا في فيلم "الهنا اللي أنا فيه" الذي عرض في العام الماضي، ثم تجددت الشائعات بعد مشاركتهما معا في بطولة فيلم "طلقني" الذي تم تصوير جزء كبير من مشاهده والمنتظر عرضه هذا العام.

يذكر أن بعض الصفحات والمواقع الإخبارية أكدت زواج دينا الشربيني من كريم محمود عبدالعزيز بعد انفصاله عن زوجته، وهو ما نفاه كريم محمود عبد العزيز كما نفته دينا الشربيني بنفسها في أكثر من مناسبة.

تزوج الفنان كريم محمود عبد العزيز عام 2011 بأن بناته آن الرفاعي وهي فتاة من خارج الوسط الفني وابنة رجل أعمال شهير.

وخلال هذه السنوات كان كريم محمود عبد العزيز حريصا على إبعاد حياته الشخصية والأسرية عن الأضواء وأنجب من زوجته 3 فتيات ( كندة، خديجة، حبيبة).

وتمتلك آن رفاعي علامة أزياء تقدم ملابس كاجوال للرجال والنساء وحظيت علامتها بدعم من مشاهير مثل دنيا سمير غانم.

وغابت زوجة كريم محمود عبد العزيز عن العرض الخاص لمسلسل "مملكة الحرير" ما فسره كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغضبها أو على الأقل وجود مشكلة ما منعت حضورها.

وبدأ الفنان كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، تصوير فيلمهما الجديد "طلقني"، في ثاني تعاون لهما معا بعد نجاح فيلم "الهنا اللي أنا فيه".

"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الأول لدينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد شائعات ارتباطهما.