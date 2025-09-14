قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم الصلاة باتجاه القبلة الخاطئ؟.. الأزهر للفتوى: عليه إعادتها في هذه الحالة
المهندس محسن صلاح يشيد بأداء فريق كرة اليد بنادي المقاولون العرب
تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد
إحالة المخالفين للنيابة العسكرية.. محافظة القاهرة: إزالة 3 أعمال بناء أدوار بدون ترخيص بمدينة الأمل
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد شائعات علاقته بـ دينا الشربيني.. زوجة كريم محمود عبدالعزيز ترافقه بالأستديو

كريم عبّد العزيز وزوجته
كريم عبّد العزيز وزوجته
قسم الفن

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة جديدة له مع زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي، من كواليس تصوير عمل فني جديد.

ويبدو أن كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي حرصا على التواجد معا في كل مكان، بما في ذلك الأستديو، لقطع الطريق على أي شائعات تتعلق بحياتهما الزوجية أولا، أو علاقات الزوج مع أي فنانة تشاركه بطولة عمله الفني الجديد.

كانت شائعات ترددت مؤخرا حول وجود علاقة بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني بعد أن شاركا معا في فيلم "الهنا اللي أنا فيه" الذي عرض في العام الماضي، ثم تجددت الشائعات بعد مشاركتهما معا في بطولة فيلم "طلقني" الذي تم تصوير جزء كبير من مشاهده والمنتظر عرضه هذا العام.

يذكر أن بعض الصفحات والمواقع الإخبارية أكدت زواج دينا الشربيني من كريم محمود عبدالعزيز بعد انفصاله عن زوجته، وهو ما نفاه كريم محمود عبد العزيز كما نفته دينا الشربيني بنفسها في أكثر من مناسبة.

تزوج الفنان كريم محمود عبد العزيز عام 2011 بأن بناته آن الرفاعي وهي فتاة من خارج الوسط الفني وابنة رجل أعمال شهير.

وخلال هذه السنوات كان كريم محمود عبد العزيز حريصا على إبعاد حياته الشخصية والأسرية عن الأضواء وأنجب من زوجته 3 فتيات ( كندة، خديجة، حبيبة).

وتمتلك آن رفاعي علامة أزياء تقدم ملابس كاجوال للرجال والنساء وحظيت علامتها بدعم من مشاهير مثل دنيا سمير غانم.

وغابت زوجة كريم محمود عبد العزيز  عن العرض الخاص لمسلسل "مملكة الحرير" ما فسره كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغضبها أو على الأقل وجود مشكلة ما منعت حضورها.

وبدأ الفنان  كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، تصوير فيلمهما الجديد "طلقني"، في ثاني تعاون لهما معا بعد نجاح فيلم "الهنا اللي أنا فيه".

"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الأول لدينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد شائعات ارتباطهما.

كريم عبد العزيز دينا الشربيني فيلم طلقني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

إصابة 8 إسرائيليين في حادث جنوبي فيتنام| تفاصيل

ترشيحاتنا

قادة حماس

وسائل إعلام عبرية: الدوحة تحت المجهر.. قادة حماس في مجمع قطري وسط تهديدات إسرائيلية

أرشيفية

إيران تدعو لتحالف عسكري للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي

فيلم لا أرض أخرى

جيش الاحتلال يقتحم منزل أحد صناع فيلم "لا أرض أخرى" الحائز على جائزة أوسكار

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد