اقتصاد

أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية اليوم

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

استقرت أسعار الحديد في الأسواق المحلية وتباينت عالميا مطلع سبتمبر 2025، في ظل تباين مؤشرات العرض والطلب وتأثر السوق بالعوامل الاقتصادية والتجارية الإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الأحد 14 سبتمبر  2025.

أسعار الحديد اليوم الأحد في مصر

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.300 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم:

سجل سعر  الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  37.500 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي. 

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن  نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر 2025 تباينًا في حركة الأسعار بين الاستقرار والارتفاع الطفيف لبعض المنتجات، مقابل انخفاض محدود في منتجات أخرى، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية. 

وسجلت أسعار الخردة 338 دولارا / طن، مقارنة  343 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي، بتراجع 5 دولار. 

ارتفعت أسعار خام الحديد نحو  دولار لتسجل  105 دولار / طن، مقارنة بنحو 104 دولار / طن بأسعار الأسبوع الماضي.

فيما استقرت أسعار مربعات الصلب – البليت – لتتراوح ما بين 435 – 442 دولارا للطن.

وسجلت أسعار حديد التسليح عند 510 – 520 دولارا / طن.

