تقرير ترجمان.. قنبلة موقوتة في أدراج هيئة الأركان الإسرائيلية

رئيس الاركان الاسرائيلي
رئيس الاركان الاسرائيلي
فرناس حفظي

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الفريق أول إيال زامير، جمد التعامل مع استنتاجات لجنة التحقيق التي يرأسها اللواء احتياط سامي ترجمان بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر، وذلك لتجنب أي صدمة  داخل المؤسسة العسكرية عشية المناورة المرتقبة في مدينة غزة، والتي يُنتظر أن تستمر حتى عام 2026.


ثغرات في لواء العمليات


ويتعلق أحد أبرز محاور تحقيق اللجنة بأداء لواء العمليات، وهو المسؤول عن تشغيل قوات الجيش في الأوضاع الروتينية والطوارئ. وخلصت اللجنة إلى وجود قصور في التحقيقات السابقة، إذ لم يتم التعمّق بشكل كافٍ في أداء اللواء عشية 7 أكتوبر، مع غياب تقارير دقيقة في الوقت المناسب من هيئة الأركان، ما استدعى توصية بإعادة التحقيق.


في المقابل، كان رئيس الأركان السابق هيرتسي هاليفي قد منح العميد (آنذاك) شلومي بيندر ترقية لقيادة شعبة الاستخبارات، رغم ما أظهرته التحقيقات من تأخر في تقدير الموقف وفشل في توفير صورة شاملة للأحداث في الساعات الأولى. غير أن الجيش لا يزال يدعم بيندر، معتبراً أن أداءه في التعامل مع سيناريو الغزو كان "معقولاً" بالنظر إلى الظروف.


"قنبلة موقوتة" في أدراج زامير


التقرير الذي أعدته لجنة ترجمان وُضع في خزنة مكتب رئيس الأركان بالكرياه، ما أثار حالة من الشكوك المتبادلة داخل هيئة الأركان،  فبينما نجح هاليفي في الحفاظ على تماسك الصفوف خلال الحرب، بدأت منذ استبداله في مارس الماضي بوادر اهتزاز وثقة متآكلة بين القيادات.


كما أن اللجنة، التي كان يُفترض أن تكون مخولة بتقديم توصيات شخصية بحق الضباط المسؤولين، جردت من هذه الصلاحية، وهو ما يعني أن ضباطا شاركوا بشكل مباشر في الإخفاقات سيواصلون الخدمة داخل الجيش.


البُعد السياسي


تُشير تقديرات داخل المؤسسة العسكرية إلى أن أطرافا سياسية تستثمر في نتائج اللجنة، بهدف مضاعفة الضغط على الجيش وتحميله وحده مسؤولية الفشل الأمني، بينما يظل الوزراء ومن بينهم بتسلئيل سموتريتش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو  بعيدين عن دائرة المساءلة، رغم مسؤوليتهم عن سياسة تمويل حماس بعشرات الملايين من الدولارات شهريا.


مناخ "سام" قبل المناورة


يستعد مقاتلو الجيش الإسرائيلي لدخول معاقل حماس في غزة وسط مناخ مشحون بانعدام الثقة بين القيادة السياسية والعسكرية، وغياب التماسك الشعبي الذي كان قائما مع بداية الحرب.
وبالتوازي، تمت ترقيات مثيرة للجدل لعدد من الضباط الذين تولوا مواقع حساسة قبل السابع من أكتوبر، وهو ما وصفته لجنة ترجمان بأنه خطوة بحاجة إلى مراجعة ومعايير أكثر صرامة.


رد الجيش
وفي تعليقه، أكد متحدث باسم الجيش لاسرائيلي أن رئيس الأركان لم يراجع بعد التقرير النهائي للجنة ترجمان، مبررا الأمر بالتركيز على المرحلة المقبلة من المناورة في غزة ،  وأوضح أن اللجنة تهدف إلى دراسة التحقيقات واستخلاص الدروس، وليس إلى إصدار توصيات بعقوبات شخصية بحق الضباط.

