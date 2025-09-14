لحد الآن مش مستوعبة.. سوار النجار ترثي شقيقتها بكلمات مؤثرة

نشرت سوار النجار شقيقة الفنانة إيناس النجار، صورة شقيقتها الراحلة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ترثي فيه شقيقتها.

وكتبت سوار النجار: “لحد الان مش مستوعبة عدم وجودك وللان مش مصدقة اللي يجي اليوم اللي نكتب فيه عليك واللي نقول الله يرحمها ايدي ما تقدرش تكتب ولا لساني ينطق كل اللي نعرفه اللي الحياة كلها كذبة وعدم وجودك اكبر كذبة في الدنيا نشوف الناس وما نشوفكش انتي اللي عمرنا ما اتفارقنا راحت روحي مني حياتي بعدك مش حياة ايام تمشي وخلاص نعدي من غير روح من غير نفس ضاعت كل أحلامنا صعب نكملها وحدي يا حبيبتي بنتي واختي وكل دنيتي أنا مش مصدقة اني عايشة نتنفس من بعدك لكن حال الدنيا وحكمة الله الله يرحمك يا طيبة يا حنينة يا كريمة يا ملاك يا إيناس الله يصبّرني ويصبر ماما ولانا على فراقك وان شاء الله نتقابل في الجنة ياتوأم روحي”.

سوار النجار تفتح النار على الطبيب الذي تسبب في الوفاة

وفتحت سوار النجار، النار على الطبيب الذي تسبب في وفاة أختها إيناس النجار على حسب قولها، وتوعدت بذكر اسمه.

وكتبت سوار عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “لا حول ولا قوة الا بالله يارب الصبر منين يارب صلاة وبنصلي دعاء وبندعي قلبي فيه نااااار على اختي وتوأم روحي اغلى ما عندي في حياتي كيفاش الحياة من غيرك ياروحي كنا نبكيو على بابا اللي توفى من 11 سنة كيفاش نعيش حتى نهار من غيرك”.

وتابعت:"ما أطول الوقت وما أخيب الدنيا وما أخيب العباد خليتني يتيمة يتيمة يا كل حياتي الله غالب هو القهار يارب سابتنا نعانيو في الغابة، هاذي غاااابة والناس ما يعرفوش الموت وما يعرفوش اللي ربي موجود"

وأضافت : “حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد أذاك وأذانا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل دكتور من بداية الدكتور اللي عطاك مسكنات وشوية وهنزل اسمه لأنه فاشل، والدكتور اللي نزلك الرعاية لحد ما أذوك وضيعوك”.

وختمت منشورها "أختي مش عارفة من مين ولا مين ناخذ حقك ممنهم لله غدروك يا نوسة، إحنا بنموت يا إيناس أنا وماما ولانا قريب نموتو حياتنا وقفت وخلصت معاك يا حبيبتي، ناااار ناااار يارب منعرفوش النوم لا ليل ولا نهار من غيرك يا نوسة، ناخذو حقك وجاينلك حبيبتي نوسة".

