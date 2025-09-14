بيان من 43 دولة في شرم الشيخ يدين إسرائيل.. وأبو العينين يفضح جرائم الاحتلال

أكد الإعلامي أحمد موسى أن اجتماعات برلمان البحر المتوسط، التي عُقدت في شرم الشيخ برئاسة وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، أسفرت عن بيان صادر من ممثلي 43 دولة أدان حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة صدى البلد، أن عدداً من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد فضّلوا الرجوع إلى حكوماتهم قبل اتخاذ موقف رسمي، إلا أن النائب محمد أبو العينين شدد على أن ما يحدث من استيطان في الضفة الغربية، وجرائم حرب في غزة، وتدمير ممنهج واعتداءات على قطر، يستلزم موقفاً واضحاً من الجميع.

وأضاف موسى أن أبو العينين مارس ضغوطاً كبيرة داخل البرلمان من أجل إصدار قرار بإدانة إسرائيل، مؤكداً على ضرورة إنهاء الاحتلال، وإقرار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار إلى أن أبو العينين فضح ممارسات الاحتلال في غزة، مع إبراز الدور المصري في إيصال المساعدات الإنسانية للأهالي، موضحاً أن تحركاته ساهمت في تغيير وجهات نظر العديد من الوفود الأوروبية تجاه ما يحدث على الأراضي الفلسطينية.