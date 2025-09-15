متحف ملوي يطلق دورة شطرنج مدمجة للعلب الإحترافي

أطلق متحف ملوي ، فعاليات دورة الشطرنج المُدمجة، في إطار حرصه على تقديم أنشطة تعليمية وثقافية متنوعة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت إدارة متحف ملوي ، أن تتواصل فعاليات دورة الشطرنج المُدمجة، والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على مهارات اللعب الاحترافي، من خلال برنامج يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي .

وأضافت إدارة المتحف ، إلى أن دورة الشطرنج تضمنت التعرّف على أهم الافتتاحيات في الشطرنج ، أساسيات تنظيم وتحكيم البطولات وفق المعايير الدولية ، شرح مفصل لقواعد اللعب أثناء البطولات ، والتدريب على كتابة الاسكور شيت للمباريات الرسمية.

وأشارت إلى أن الدورة تمت بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالإدارة التعليمية بملوي لدعم وتشجيع الطلبة المتميزين في هذا المجال ، حيث تهدف الدورة إلى تعزيز مهارات التفكير، والاستعداد للمشاركة في البطولات الرسمية بثقة ومعرفة.

يذكر أن أعلن متحف ملوي عن بدءً تشغيل المنظومة الإلكترونية لتذاكر الدخول إلي المتحف ،وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ، ليلتحق بركب رقمنة المتاحف.

بدأت فكرة إنشاء المتحف وافتتاحه أول مره عام 1963، ثم أُعيد افتتاحه مره أخرى عام 2016، بعد الانتهاء من إعادة ترميمه وتطويره وتأهيله، بعد تعرضه للتخريب والسرقة في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها البلاد عام 2013.