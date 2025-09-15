بعد توسله .. رد فعل ريهام سعيد على طلب كروان مشاكل

أثار التيك توكر كروان مشاكل، عددا من الأزمات بمجرد خروجه من السجن، بعد أن قضى 6 أشهر خلف القضبان، بتهمة التحريض على الفسق الفجور، وانتهاكًا لخصوصية الأفراد، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية البلوجر إنجي حمادة، ما تسبب في إساءة لصورة المجتمع المصري عمومًا، والأسرة المصرية على وجه الخصو، كما قضى فترة عقوبة أخرى مدتها شهران في تهمتي إذاعة أخبار كاذبة.

قالت الإعلامية ريهام سعيد أن موقفها لا يزال ثابتا بشأن القضية المرفوعة ضد التيك توكر المعروف باسم «كروان مشاكل»، نافية ما تردد عن تنازلها، ومشددة على أن ما بدر منه بحقها يتجاوز حدود النقد ويمس سمعتها وكرامتها بشكل مباشر.

وقالت ريهام سعيد، خلال بث مباشر عبر حسابها على «فيسبوك»: «كروان مشاكل قال عني كلام مهين.. اتكلم عني وقال إني بتنقل من راجل لراجل، والكلام ده كله اتقال لي بقصد الإهانة، وأنا متأكدة إنه متملي وموجه من حد قاصد يوجعني، وبعدها طلع يعتذر ويقول لي: أنا زي ابنك.. بس أولادي أكبر منه فعلًا».