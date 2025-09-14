محافظ دمياط يفتتح مدارس الزرقا الحديثة والسرو الإعدادية

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولة افتتاحية لعدد من المدارس التى شهدت أعمال التوسعات والتطوير والاحلال الجزئي بتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بنطاق الزرقا والسرو ، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026 .

حيث جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية و الأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم والمهندسة حنان الأطروش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا والأستاذة فايزة فودة رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو .

واستهل " محافظ دمياط " هذه الجولة ، بإزاحة ستار الافتتاح عن مشروع توسعات مدرسة الزرقا الإعدادية الحديثة التى تقع على مساحة 4071.25 متر مربع ، حيث تم إنشاء عدد 12 فصل جديد، ليصل اجمالى عدد الفصول بالمدرسة 24 فصل دراسي، ويبلغ عدد الطلاب بها 619 طالب بمتوسط كثافة 26 طالب بالفصل

واستكمل " المحافظ " جولته بإفتتاح مدرسة بنات السرو الإعدادية التى شهدت أعمال الاحلال الجزئي والتطوير ، حيث تقع على مساحة 237.53 متر مربع، وتم تنفيذ هذه الأعمال لإنشاء 13 فصل للوصول إلى عدد 21 فصل دراسي، بالمدرسة التى يصل أعداد الطالبات بها نحو 670 طالبة ، بمتوسط كثافة 32 طالبة بكل فصل .

وافتتح " الدكتور أيمن الشهابى " أيضًا مدرسة دياب مبروك الإعدادية بالكاشف الجديد بمركز الزرقا، والتى تقع على مساحة 1948.65 متر مربع ، حيث شهدت أعمال تطوير للمبنى القائم والاحلال الجزئى، بعدد 7 فصول إضافية ليصل الاجمالى 9 فصول ، ويصل عدد الطلاب بها 326 طالب بمتوسط كثافة 36 طالب بكل فصل

هذا وقد تفقد " المحافظ " هذه المدارس وتابع مستوى التجهيزات بها وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد ، كما أشاد بالمستوى التنفيذي بها ، وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت التعليمية، مؤكدًا أن قطاع التعليم قد شهد خطوات كبيرة خلال الفترة الماضية، جاء أبرزها تنفيذ أعمال التطوير والاحلال والتجديد لعدد كبير من المدارس الأمر الذى ساهم في تقليل الكثافة الطلابية بالفصول ، والذى ينعكس بشكل مباشر على مستوى التحصيل باليوم الدراسى وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لصالح الطلاب.

وأكد الدكتور الشهابى، حرص المحافظة الدائم على دعم العملية التعليمية وتوفير مناخ ملائم للطلاب .