قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وإنبي
بالأسعار .. استخراج البطاقة الشخصية2025 من السجل وأونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يفتتح مدارس الزرقا الحديثة والسرو الإعدادية

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولة افتتاحية لعدد من المدارس التى شهدت أعمال التوسعات والتطوير والاحلال الجزئي بتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بنطاق الزرقا والسرو ، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026 .

حيث جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية و الأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم والمهندسة حنان الأطروش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا والأستاذة فايزة فودة رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو .

واستهل " محافظ دمياط " هذه الجولة ، بإزاحة ستار الافتتاح عن مشروع توسعات مدرسة الزرقا الإعدادية الحديثة التى تقع على مساحة 4071.25 متر مربع ، حيث تم إنشاء عدد 12 فصل جديد،  ليصل اجمالى عدد الفصول بالمدرسة 24 فصل دراسي،  ويبلغ عدد الطلاب بها 619 طالب بمتوسط كثافة 26 طالب بالفصل

واستكمل " المحافظ " جولته بإفتتاح مدرسة بنات السرو الإعدادية التى شهدت أعمال الاحلال الجزئي والتطوير ، حيث تقع على مساحة 237.53 متر مربع،  وتم تنفيذ هذه الأعمال لإنشاء 13 فصل للوصول إلى عدد 21 فصل دراسي،  بالمدرسة التى يصل أعداد الطالبات بها نحو 670 طالبة ، بمتوسط كثافة 32 طالبة بكل فصل .

وافتتح " الدكتور أيمن الشهابى " أيضًا مدرسة دياب مبروك الإعدادية بالكاشف الجديد بمركز الزرقا،  والتى تقع على مساحة 1948.65 متر مربع ، حيث شهدت أعمال تطوير للمبنى القائم والاحلال الجزئى، بعدد 7 فصول إضافية ليصل الاجمالى 9 فصول ، ويصل عدد الطلاب بها 326 طالب بمتوسط كثافة 36 طالب بكل فصل

هذا وقد تفقد " المحافظ " هذه المدارس وتابع مستوى التجهيزات بها وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد ، كما أشاد بالمستوى التنفيذي بها ، وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت التعليمية،  مؤكدًا أن قطاع التعليم قد شهد خطوات كبيرة خلال الفترة الماضية،  جاء أبرزها تنفيذ أعمال التطوير والاحلال والتجديد لعدد كبير من المدارس الأمر الذى ساهم في تقليل الكثافة الطلابية بالفصول ، والذى ينعكس بشكل مباشر على مستوى التحصيل باليوم الدراسى وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لصالح الطلاب.

وأكد الدكتور الشهابى، حرص المحافظة الدائم على دعم العملية التعليمية وتوفير مناخ ملائم للطلاب .

دمياط محافظ دمياط تعليم مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

مرتضى منصور

وصول مرتضى منصور لجلسة الطعن على قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

حسن راتب

براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال

ترشيحاتنا

مستشفي بني سويف التخصصي

الموت يخطف شقيقين في أقل من 48 ساعة ببني سويف

جثة - أرشيفية

زوجته تركت له المنزل.. شاب ينهي حياته شنـ.قا في المعصرة

جثة - أرشيفية

مصرع سيدة داخل مصعد فيلا في الشروق

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد