استقبال رسمي رفيع لمفتي الجمهورية في أستانا للمشاركة بقمة زعماء الأديان

وصل د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى العاصمة الكازاخية «أستانا»، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام؛ للمشاركة في فعاليات القمَّة الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، والتي تُعقد برعاية الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان.

وكان في استقبال فضيلته لدى وصوله مطار «أستانا الدولي» سعادة السفيرة، إبتسام رخا حسن، سفيرة مصر لدى أستانا، وفضيلة الشيخ سانسيزباي شوكانوف، نائب مفتي كازاخستان.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص دار الإفتاء المصرية على تعزيز قنوات الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، والتأكيد على أن الحوار البنّاء هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة، وترسيخ مبادئ التعايش والسلام بين الشعوب، كما تعكس المشاركة الفاعلة لفضيلة المفتي مكانة مصر الرائدة كمنارة دينية وعلمية تسعى دائمًا إلى مد جسور التفاهم والتعاون مع مختلف دول العالم ومؤسساته الدينية.

ومن المقرر أن يعقد فضيلة المفتي على هامش القمة عددًا من اللقاءات الرسمية مع قيادات دينية وسياسية رفيعة المستوى، فضلًا عن المشاركة في جلسات القمة وفعالياتها المختلفة، بما يسهم في تعزيز دور المؤسسات الدينية المصرية على الساحة الدولية وإبراز رسالتها في نشر القيم الإنسانية المشتركة.