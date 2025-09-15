قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
وزير الاستثمار يستقبل الأمين العام لـ AfCFTA ويؤكد التزام القاهرة بتعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي
ديني

استقبال رسمي رفيع لمفتي الجمهورية في أستانا للمشاركة بقمة زعماء الأديان

استقبال رسمي رفيع لمفتي الجمهورية لدى وصوله أستانا للمشاركة في القمة الثامنة لزعماء الأديان
استقبال رسمي رفيع لمفتي الجمهورية لدى وصوله أستانا للمشاركة في القمة الثامنة لزعماء الأديان
محمد شحتة

وصل د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى العاصمة الكازاخية «أستانا»، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام؛ للمشاركة في فعاليات القمَّة الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، والتي تُعقد برعاية الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان.

وكان في استقبال فضيلته لدى وصوله مطار «أستانا الدولي» سعادة السفيرة، إبتسام رخا حسن، سفيرة مصر لدى أستانا، وفضيلة الشيخ سانسيزباي شوكانوف، نائب مفتي كازاخستان.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص دار الإفتاء المصرية على تعزيز قنوات الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، والتأكيد على أن الحوار البنّاء هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة، وترسيخ مبادئ التعايش والسلام بين الشعوب، كما تعكس المشاركة الفاعلة لفضيلة المفتي مكانة مصر الرائدة كمنارة دينية وعلمية تسعى دائمًا إلى مد جسور التفاهم والتعاون مع مختلف دول العالم ومؤسساته الدينية.

ومن المقرر أن يعقد فضيلة المفتي على هامش القمة عددًا من اللقاءات الرسمية مع قيادات دينية وسياسية رفيعة المستوى، فضلًا عن المشاركة في جلسات القمة وفعالياتها المختلفة، بما يسهم في تعزيز دور المؤسسات الدينية المصرية على الساحة الدولية وإبراز رسالتها في نشر القيم الإنسانية المشتركة.

مفتي الجمهورية أستانا القمة الثامنة لزعماء الأديان الرئيس قاسم جومارت توكاييف إبتسام رخا حسن الإفتاء

