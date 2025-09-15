قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
وزير الاستثمار يستقبل الأمين العام لـ AfCFTA ويؤكد التزام القاهرة بتعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي
الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية
رياضة

نبيه يؤكد على ثقته فى اللاعبين مع انطلاق معسكر تشيلي.. صور

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

أدى المنتخب الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم تدريبه الأول فى مدينة ريجوت خلال معسكره المغلق استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم هناك و التى تقام من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل .


جاء التدريب خفيفا طبقا لتوجيهات الكابتن أسامة نبيه  المدير الفني لفك العضلات ومقاومة الإجهاد
وتضمن مجموعة من التدريبات الترويحية بدون كرة  والجري حول الملعب تحت قيادة علاء عبده المدرب العام و محمد عمر النور المدرب ، وخاض اللاعبون   فقرة من التدريبات البدنية فى الجيم تحت قيادة أحمد  سامح المعد البدني وفى ختام التدريب خضع اللاعبون لجلسات الاستشفاء .
شهد التدريبات حماده الشربيني عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة .


من جهته طالب اسامه نبيه اللاعبين بالتركيز الشديد استعداداً لبطولة كأس العالم التي تمثل أهمية كبيرة فى مسيرتهم مؤكدا على ثقته فيهم وفي قدرتهم على  أن يحققوا أحلام الجماهير المصرية .

منتخب مصر الاهلي الزمالك

