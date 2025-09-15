تحرير 23 محضر مخالفات بيئية واشتراطات صحية بالسادات

شنت اللجنة المشكلة بقرار محافظ المنوفية رقم ( 797 ) لسنة 2022 حملة بالمرور علي عدد من الانشطة التجارية والاستهلاكية والمنافذ الغذائية بنطاق مركز ومدينة السادات للوقوف على قانونيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين وهيئة الدواء والطب البيطري .

أسفرت الحملة عن تحرير ٢٣ محضر مخالفات تنوع ما بين ١٤ محضر عدم الاعلان عن الاسعار و ٩ محاضر مخالفات بيئية واشتراطات صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص وضبط وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي .

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط السلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري .