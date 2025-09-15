قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
محافظات

تحرير 23 محضر مخالفات بيئية واشتراطات صحية بالسادات

مروة فاضل

شنت اللجنة المشكلة بقرار محافظ المنوفية رقم ( 797 ) لسنة 2022 حملة بالمرور علي عدد من الانشطة التجارية والاستهلاكية والمنافذ الغذائية بنطاق مركز ومدينة السادات  للوقوف على قانونيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية  وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين وهيئة الدواء والطب البيطري .

أسفرت الحملة عن تحرير ٢٣ محضر مخالفات تنوع ما بين ١٤ محضر عدم الاعلان عن الاسعار   و ٩ محاضر مخالفات بيئية واشتراطات صحية  ومزاولة نشاط بدون ترخيص وضبط وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي . 

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط السلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حملات تموينية السادات

