تجديد حبس المتهم بقتل نجل زوجته في شبين القناطر

جددت جهات التحقيق المختصة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية حبس المتهم بقتل نجل زوجته، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة المواعيد القانونية المقررة للتجديد.

وكانت مدينة شبين القناطر قد شهدت جريمة مأساوية، حيث لقي الطفل محروس. ر، البالغ من العمر 10 سنوات، مصرعه إثر تعرضه للضرب المبرح على يد زوج والدته، ما أسفر عن إصابته بعدة إصابات أودت بحياته.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بمصرع طفل يدعى محروس. ر 10 سنوات.

وعلى الفور شكل اللواء أشرف جاب الله مدير الأمن، واللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وتبين أن المتهم يدعى محمود. ع، وهو زوج والدة المجنى عليه، وتعدى عليه بالضرب المبرح ما تسبب له في إصابات أودت بحياته.

وتمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة رقم 7226 إدارى شبين القناطر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

وشيع أهالى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير وسط أحزان الجميع ودعواتهم له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.