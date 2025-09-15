قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد.. و10 جنيهات غرامة لتغيب الطالب

معتز الخصوصي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للانضباط المدرسي وتطبيق أحكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وأساليب التحفيز التربوي لضبط السلوك وتعزيز احترام القواعد داخل المدرسة في العام الدراسي الجديد.

وفي هذا الإطار ، أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 المقرر انطلاقه رسميا 20 سبتمبر 2025.

 وقد حددت لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي التي أصدرها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مخالفات السلوك التي تستوجب عقاب الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

وأكدت لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي أن المخالفات تُصنف إلى 4 مستويات وذلك حسب درجتها، وشدة خطورتها، وتأثير ارتكابها على الطالب، وعلى البيئة التعليمية، والمجتمع بشكل عام، ويتم تنفيذ الإجراءات الخاصة بكل منها حسب أحكام هذه اللائحة، على أن يتم توثيق كل منها، وفقًا للنظم والنماذج المعتمدة، والتعامل معها وفق القيم والأنظمة التربوية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تغيب الطالب عن الدراسة دون عذر طبقا للقانون.

عقوبات تغيب الطالب عن الدراسة دون عذر

وتضمنت المادة 21 من قانون التعليم عقوبات حال تغيب الطالب عن الدراسة دون عذر، إذ نصت على أنه: “يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون”.

وطبقا لقانون التعليم تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانضباط المدرسي لائحة التحفيز التربوي المدرسة العام الدراسي الجديد

