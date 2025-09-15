قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وجولات للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس| تفاصيل

استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد
استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد
استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، تشهد المحافظات جولات ميدانية للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، وإنهاء الاستعدادات.

محافظة المنوفية 

عقد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اجتماعاً موسعاً مع  قيادات المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية العشر، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد.

حضر الاجتماع كل من  طارق سعد، وكيل المديرية،  محمد صحصاح، مدير عام التعليم العام،  أيمن مبارك، مدير عام الشئون المالية والإدارية،و  حمدي الشافعي، مسئول التوريدات بالمديرية.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة محاور رئيسية،ومنها مناقشة موقف الكتب ، الصيانة البسيطة بالمدارس ، الأثاث المدرسي ، الجداول ، قوائم الفصول ،العجز والزيادة للعاملين بالمدارس وطرق سد العجز ، توزيع المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة ال30 ألف معلم ، ملف "البكالوريا المصرية" وآليات تطبيقها وتقييم التجربة بما يضمن تحقيق أهداف التطوير المنشود في التعليم، موقف تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية، ومتابعة نسب الاستلام لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة.

كما تم استعراض نتائج تطبيق تجربة الغياب الإلكتروني للطلاب في بعض الإدارات، ودراسة إمكانية تعميم التجربة على مستوى المحافظة لما لها من دور في الانضباط والمتابعة الفعالة.

وأكد خلال الاجتماع على أهمية تضافر الجهود بين جميع الإدارات، والعمل بروح الفريق لضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي، مشدداً على ضرورة سرعة الانتهاء من تسليم الكتب وتفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة في متابعة الحضور والغياب.

كما وجه  بضرورة المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية، والتنسيق الكامل مع كافة التخصصات لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة للطلاب.

اسيوط

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية موسعة شملت عدداً من المدارس بحي شرق وغرب مدينة أسيوط، رافقه خلالها قيادات التعليم ورؤساء الأحياء وعدد من مسئولي هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار حرصه على متابعة المنظومة التعليمية ميدانياً والوقوف على جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد،

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية وعيون إبراهيم رئيس حي شرق وممدوح جبر رئيس حي غرب وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

محافظ أسيوط يتفقد عدداً من المدارس 

استهل محافظ أسيوط جولته بتفقد مجمع مدارس الحمراء، الذي يضم مدارس الحمراء الإعدادية بنات وأسماء بنت أبي بكر الإعدادية وأسيوط الإعدادية الثانوية الرياضية بنات ، حيث تابع أعمال التطوير التي أُنجزت بتكلفة تجاوزت 2.4 مليون جنيه، وشملت تجهيز الفصول الدراسية وغرف الأنشطة والمعامل المختلفة.

كما شملت الجولة المدرسة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية بحي غرب، حيث تابع المحافظ أعمال التطوير التي بلغت تكلفتها 3 ملايين جنيه، وتفقد أقسام المدرسة من مطعم وقسم إشراف داخلي ومطبخ إلى جانب 20 فصلاً دراسياً تخدم المراحل المختلفة.

كما تفقد اللواء هشام أبوالنصر مدرسة الانتصار الرسمية للغات بحي غرب أسيوط، والتي تضم 28 فصلاً لمراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي، إضافة إلى مكتبة متطورة وغرف للوسائل التعليمية وملاعب مدرسية، مؤكداً أهمية المدارس الرسمية في تقديم تعليم نوعي يواكب التطوير الجاري في المناهج. وفي مدرسة هدى شعراوي الإعدادية للبنات، أشاد المحافظ بمستوى التجهيزات داخل الفصول والمعامل وقاعة المكتبة ومعمل الحاسب الآلي.

وأكد محافظ أسيوط - خلال جولته - أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يمتد إلى الأنشطة المدرسية التي تعد ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وصقل مواهبه، لافتًا إلى أن الدولة تولي التعليم اهتماماً خاصاً باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية، لافتاً إلى أن المدارس يجب أن تكون بيئة جاذبة للطلاب تجمع بين التعليم والمعرفة والترفيه الهادف.

