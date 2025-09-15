قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد.. و10 جنيهات غرامة لتغيب الطالب
العمل تحدد ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل طبقًا للقانون الجديد
بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. تفاصيل فوز مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025
المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وجولات للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس| تفاصيل
بإجمالي 19 مليون جنيه.. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لهذه الفئات
الفنان العالمي خافيير باردم يرتدي الشال الفلسطيني في حفل Emmy Awards
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الثانية محافظة القاهرة |ظهرت الآن
مصر تشارك في اجتماعات المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا

اجتماعات المجلس الدولي للمطارات
اجتماعات المجلس الدولي للمطارات
نورهان خفاجي

تشارك الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا (ACI Africa)، في دورتها الرابعة والثلاثون، واجتماعات مجلس الإدارة الرابعة والسبعون، وذلك بمدينة لوساكا عاصمة زامبيا، تحت شعار "تمكين المطارات الأفريقية لتحقيق النمو الاستراتيجي" . ويترأس وفد الشركة المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس الإدارة.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الطيران والمطارات، وانطلاقًا من الدور الفاعل لمصر في المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا، باعتبارها من الدول المؤسسة وعضوًا دائمًا في مجلس الإدارة الذي يضم 15 عضوًا، حيث يمثل فيه المهندس أيمن عرب جمهورية مصر العربية.

ويعد هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات الإقليمية التي ينظمها المجلس الدولي للمطارات، ويجمع نخبة من قادة ومسؤولي المطارات والخبراء الدوليين لبحث مستقبل المطارات في القارة الأفريقية، وسبل تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة، ودور المطارات كأصول اقتصادية استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

ويشارك المهندس أيمن عرب كمتحدث رئيسي في الجلسة المخصصة لرؤساء مجالس الإدارات تحت عنوان "تحرير رأس المال لتطوير البنية التحتية"، والتي تتناول محاور هامة تشمل جذب الاستثمارات للمطارات، وإدارة المخاطر المالية، ومواءمة استراتيجيات التمويل مع أهداف النمو طويلة الأجل، إضافة إلى استعراض آليات جديدة لتوفير رأس المال من خلال أسواق التمويل التنموي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية مستدامة تدعم خطط تطوير المطارات في القارة.

كما تشهد الاجتماعات هذا العام مشاركة مصرية بارزة، حيث يشارك وفد الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في لجان المؤتمر وورش العمل المصاحبة.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أيمن عرب بأن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تعكس المكانة الرائدة للمطارات المصرية على المستوى القاري، مشيرًا إلى أن تواجد مصر الفاعل داخل أروقة المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا يمثل رسالة واضحة على التزام الدولة المصرية بدعم التكامل الإقليمي وتعزيز قدرات المطارات الأفريقية. وأكد أن الشركة القابضة للمطارات تسعى من خلال هذه المشاركة إلى تبادل الخبرات وبحث آليات التمويل المستدام للمطارات بما يضمن قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق معدلات نمو متوازنة.

وأضاف أن مصر، بما تمتلكه من خبرة واسعة في إدارة المطارات وتطوير بنيتها التحتية، ستظل داعمًا رئيسيًا لمبادرات القارة في مجال الطيران المدني، مشددًا على أن المطارات لم تعد مجرد بوابات سفر، بل أصول اقتصادية واستثمارية استراتيجية لها دور محوري في دفع عجلة التنمية في إفريقيا.

