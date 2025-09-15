عروض وفعاليات نادي السينما المستقلة بالمركز القومي بالأوبرا .. صور

أقيمت فعاليات نادي السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح بسينما الإبداع بدار الأوبرا المصرية بحضور جمهور من عشاق السينما والنقاد وصناع الأفلام الشباب.

شهدت الفعاليات عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية القصيرة تضمنت فيلم "مايرونيت" إخراج محمد عادل وفيلم "معافر" إخراج يوسف هشام وفيلم "المرسى" إخراج مريم هواري وقد حازت الأعمال على اهتمام الجمهور لما حملته من موضوعات متنوعة وأساليب إخراجية مبتكرة.

وعقب العروض أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي، تم خلالها مناقشة الأفلام مع المخرجين والجمهور، وتبادل الحضور آرائهم حول أساليب السرد والموضوعات المطروحة، ما أتاح فرصة فريدة للمخرجين لتقديم رؤيتهم والتفاعل مباشرة مع المشاهدين.

يذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهرياً بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي سطوحي، ويهدف النادي إلى دعم صناع الأفلام المستقلة ومنحهم منصة لعرض أعمالهم، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة السينمائية لدى الشباب وتطوير مهاراتهم في صناعة الفيلم.