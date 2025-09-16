قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة المحتجزين
مفاجأة.. استقرار حالة زوج بطلة سموحة دينا علاء وحبسه 4 أيام بالإسكندرية
فضل الصلاة على النبي.. العبادة التي لا ترد
موقع أكسيوس: الجيش الإسرائيلي شن هجوماً برياً للسيطرة على غزة
قيمة الرحمة في الإسلام.. لا تنزع من شخص إلا كُتب عليه الشقاء
غارقة منذ 110 أعوام.. اليونان تنتشل قطع أثرية للسفينة التوأم لـ"تايتانيك"
جدو: الفوز على الأهلي منح لاعبي بيراميدز روحا ودفعة معنوية كبيرة.. فيديو
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025
اليوم محاكمة بدرية طلبة بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل
الدوحة تجمع العرب والمسلمين.. قمة استثنائية ترسم ملامح مرحلة جديدة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير: العنصر البشري الركيزة الأساسية لنجاح منظومة النقل
مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كامل الوزير: العنصر البشري الركيزة الأساسية لنجاح منظومة النقل

أكد المهندس كامل الو زير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل للعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة؛ لذا كان التركيز على اختيار العناصر الجديدة وفق أعلى معايير الاختيار، وإعادة تأهيل وتدريب الكوادر الحالية، وإقرار حوافز إثابة للمجتهدين في العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للمهندس كامل الوزير مع عدد كبير من طوائف التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بحضور المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ونواب رئيس الهيئة، حيث أجرى المهندس كامل الوزير جولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، والتي شملت تفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

وتابع الوزير انتظام جداول التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، إلى جانب متابعة استعدادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر لبدء العام الدراسي، حيث تفقد شبابيك التذاكر والأرصفة وعددا من القطارات بالمحطة، كما وجه بتقديم كافة التسهيلات للركاب لتسهيل حركة تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة.

وفي بداية كلمته خلال اللقاء، قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه منذ أن تولَّى حقيبة وزارة النقل، تعهد أمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة، وأن ذلك سيتم بسواعد أبنائها، وأن يكون موظف السكة الحديد مثالا للموظف المنضبط الملتزم الذي يقدم أفضل الخدمات للمواطنين، بما ينعكس على صورة موظف السكة الحديد لدى المواطنين.

وأضاف أنه تعهد كذلك أن يكون أساس منظومة العمل بالسكك الحديدية هو العمل على مدار الساعة، والإنتاج، والشفافية، فضلا عن العمل على توطين صناعة النقل في مصر، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة المستويات الوظيفية؛ وذلك لمكافأة المجتهد وردع المخطئ، مع نشر ذلك بين العاملين، لتحفيز الجميع على الانضباط والاجتهاد في العمل، وعدم تكرار الأخطاء؛ إذ لا تهاون مع أي مخطئ أو مقصر في حق جمهور الركاب.

وشدد الوزير، على أهمية العمل على مدار الساعة والتسابق لخدمة جمهور الركاب، والالتزام بلوائح التشغيل، واليقظة التامة في العمل، والعمل بشكل مستمر على تعظيم موارد الهيئة، والاستغلال الأمثل لكافة الأراضي ومحطات وقطارات الهيئة، وعدم السماح بركوب أي راكب دون تذكرة، والمحافظة على قطع الغيار واستمرار الاستغلال الأمثل للخردة، بالإضافة إلى ضرورة القيام بأعمال الصيانة بشكل مستمر، وعدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية؛ لزيادة معدلات السلامة والأمان، مع ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة، إلى جانب خطة الصيانة الدورية، وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تسهم في رفع معدلات الصيانة والأمان، فضلا عن إعادة المرور الدائم للجان التفتيش؛ للتأكد من تلافي أي ملاحظة سابقة من لجان التفتيش.

ولفت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل للعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة؛ لذا كان التركيز على اختيار العناصر الجديدة وفق أعلى معايير الاختيار، وإعادة تأهيل وتدريب الكوادر الحالية، وإقرار حوافز إثابة للمجتهدين في العمل، مثل القرارات التي تم إصدارها في ضوء تطبيق مبدأ الثواب والعقاب الخاصة بتحفيز قائدي القطارات المنضبطين، ومعاقبة قائدي القطارات غير المنضبطين وغير الملتزمين، وذلك من خلال مضاعفة حافز الكيلو متر النظيف لقائدي القطارات ممن يحققون الضوابط المحددة، مثل: "عدم التسبب في وقوع أي حادثة قطار على خطوط شبكة السكك الحديدية، وعدم إغلاق جهاز ATC والمحافظة على سلامة الركاب والقطار، والالتزام بالمواعيد المقررة لوصول القطارات للمحطات، والاهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج".

وأوضح أن وزارة النقل حريصة على الاستماع واستقبال كافة مقترحات العمل التي يقدمها العاملون بالهيئة، ومناقشة تلك المقترحات، والاستفادة منها، مع الحرص على خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين، فضلا عن تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية الخاصة بهم، هم وأسرهم، في كافة أنحاء الجمهورية.
واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لعدد من مقترحات العاملين المتعلقة بمنظومة حجز التذاكر، وتعديل مواعيد بعض القطارات، إضافة إلى عدد من الموضوعات الفنية المتعلقة بمنظومة العمل، سواء الخاصة بالمحطات أو بمشروعات الإشارات.

ووجه الوزير، رئيس وقيادات الهيئة بدراستها فورا؛ تمهيدا لتطبيقها في حال ثبوت إفادتها لتطوير منظومة العمل، كما كلف الوزير رئيس وقيادات الهيئة بعقد اجتماعات دورية مع كافة العاملين؛ للاستماع إليهم، ومناقشة كل ما يتعلق بمنظومة العمل وسبل تطويره.

