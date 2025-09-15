موعد مباراة الأهلي السعودي وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة والقناة الناقلة

يستهل فريق الأهلي السعودي رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يستضيف ضيفه ناساف الأوزبكي، اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب.

ويتسلح الراقي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، بسلسة عدم الخسارة في البطولة القارية (18 مباراة متتالية)، وسيعني تفادي الهزيمة في هذه المباراة معادلة رقم جامبا أوساكا الياباني كثالث أطول سلسلة في تاريخ البطولة، خلف الهلال السعودي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.



على الجانب الآخر، يخوض ناساف المواجهة وهو بطل الدوري الأوزبكي للمرة الأولى في تاريخه، ويعلم تماماً أن أي تراخٍ أمام بطل آسيا قد يكلفه الثمن باهظًا.

موعد مباراة الأهلي وناساف والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وناساف في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب “الإنماء” وتذاع عبر قناة beIN Sports 2.

ويلعب كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يصعد إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودي خلال شهر أبريل.