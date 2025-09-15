قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد.. و10 جنيهات غرامة لتغيب الطالب
العمل تحدد ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل طبقًا للقانون الجديد
بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. تفاصيل فوز مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025
المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وجولات للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس| تفاصيل
بإجمالي 19 مليون جنيه.. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لهذه الفئات
الفنان العالمي خافيير باردم يرتدي الشال الفلسطيني في حفل Emmy Awards
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الثانية محافظة القاهرة |ظهرت الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي السعودي وناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة والقناة الناقلة

الأهلي السعودي
الأهلي السعودي

يستهل فريق الأهلي السعودي رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يستضيف ضيفه ناساف الأوزبكي، اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب.

ويتسلح الراقي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، بسلسة عدم الخسارة في البطولة القارية (18 مباراة متتالية)، وسيعني تفادي الهزيمة في هذه المباراة معادلة رقم جامبا أوساكا الياباني كثالث أطول سلسلة في تاريخ البطولة، خلف الهلال السعودي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.


على الجانب الآخر، يخوض ناساف المواجهة وهو بطل الدوري الأوزبكي للمرة الأولى في تاريخه، ويعلم تماماً أن أي تراخٍ أمام بطل آسيا قد يكلفه الثمن باهظًا.

موعد مباراة الأهلي وناساف والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وناساف في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب “الإنماء” وتذاع عبر قناة beIN Sports 2.

ويلعب كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يصعد إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودي خلال شهر أبريل.

الأهلي ناساف دوري أبطال آسيا للنخبة ماتياس يايسله موعد مباراة الأهلي وناساف والقناة الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

ترشيحاتنا

كيت بلانشيت

كيت بلانشيت ضيف شرف الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان القاهرة

مهرجان القاهرة السينمائي وجامعة كوفنتري يطلقان مركزًا إعلاميًا جديدًا بالعاصمة الإدارية

عزت العلايلي

فى ذكراه.. قصة دخول عزت العلايلي 21 يوما فى المعتقل

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

اللبان
اللبان
اللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد